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Переможець Ліги конференцій очолив історичний гранд чемпіонату Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Переможець Ліги конференцій очолив історичний гранд чемпіонату Англії
Олівер Гласнер продовжить роботу на Туманному Альбіоні
фото: EFE

Австрійський фахівець недовго залишався без роботи

Англійський «Ноттінгем Форест» призначив Олівера Гласнера головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Новий керманич «лісників» обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Вітора Перейри. Менеджмент «Ноттінгема» звільнив його через електронний лист 30 червня. Сповіщення надійшло за лічені хвилини до дедлайну опції розриву контракту.

Гласнер підписав із «Форест» контракт на три роки. Попередні два сезони австрієць провів на чолі лондонського «Крістал Пелас». Він привів столичних «орлів» до перемоги в Кубку та Суперкубку Англії, а також виграв із підопічними Лігу конференцій 2025/26.

«Ноттінгем» завершив минулу кампанію над зоною вильоту англійської Прем'єр-ліги. Упродовж сезону «лісників» тренували Нуну Ешпіріту Санту, Анже Постекоглу, Шон Дайч і згаданий Перейра. Власник «Форест» – ексцентричний грецький бізнесмен Євангелос Марінакіс.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: Олівер Ґласнер Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

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