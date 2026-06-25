Віцечемпіон Саудівської Аравії підготував суперконтракт для Салаха – ЗМІ

Португалець Кріштіану Роналду може отримати зіркового конкурента

«Аль-Хіляль» з аравійського Ер-Ріяда виділив солідну суму на підписання колишнього лідера англійського «Ліверпуля» Мохамеда Салаха. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Аравійський гранд готовий запропонувати єгиптянину контракт на три роки. Нападник зароблятиме 20 млн євро кожного сезону. У договорі також буде опція продовження співпраці ще на рік із тими ж фінансовими умовами.

«Аль-Хіляль» матиме нагоду підписати Салаха безкоштовно. Раніше він домовився про розрив контракту з «Ліверпулем» за обопільною згодою. На «Енфілді» вінгер відіграв дев'ять сезонів.

Конфлікт Мохамеда Салаха з «Ліверпулем»

Непереконливі результати мерсисайдців у кампанії 2025/26 змусили головного тренера Арне Слота до кадрових висновків. Наприкінці листопада-на початку грудня Салах тричі поспіль розпочав поєдинки на лаві запасних. Лише одного разу він вийшов на поле.

На втрату статусу основного єгиптянин відреагував публічно. Він дав інтерв'ю, у якому розкритикував клуб і тренерський штаб. Зокрема, Салах заявив, що його роблять цапом-відбувайлом у кризовий період.

«Ліверпуль» відреагував на критику вольовим рішенням усунути нападника від команди. Утім, пропустив Салах лише матч Ліги чемпіонів проти міланського «Інтера». Згодом сторони залагодили конфлікт, але 24 березня вінгер анонсував прощання з мерсисайдцями.

Спадщина Мохамеда Салаха в «Ліверпулі»

Єгиптянин перебрався на «Енфілд» у 2017 році. Італійська «Рома» отримала за нападника 42 млн євро.

У першому же сезоні Салах став найкращим бомбардиром чемпіонату Англії. Згодом таке досягнення встановив ще тричі. На другий рік він виграв із «Ліверпулем» Лігу чемпіонів, а на третій – Прем'єр-лігу.

Загалом у колекції трофеїв Салаха в Англії два титули АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА та трофей Клубного чемпіонату світу 2019 року. Двічі він був визнаний футболістом сезону Прем'єр-ліги.

До слова, нещодавно Роналду та Мбаппе з'явилися у новій веселій рекламі до Чемпіонату світу. Вони пожартували один на одним у нових роликах Lego. Футболісти зібрали конструктор із серії Football Highlights.

Нагадаємо, раніше Роналду став чемпіоном Саудівської Аравії з «Аль-Насром». У фінальному турі чемпіонату Саудівської Аравії команда суперзірки розгромила «Дамак» із Хаміс-Мушайта (4:1). Сам португалець доклався до перемоги дублем.