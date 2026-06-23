Чемпіонат світу 2026: поле під час матчу Франція – Ірак пішло під воду (фоторепортаж)

Після першого тайму футболісти тривалий час не могли вийти на поле

Поєдинок у групі I Чемпіонату світу 2026 з футболу Франція – Ірак затримали на більш як дві години через погодні умови у Філадельфії. Про це повідомляє «Главком».

Майже одразу після завершення першого тайму, який Франція виграла з рахунком 1:0, диктор на стадіоні у Філадельфії повідомив про 15-хвилинну затримку з початком другої половини зустрічі. Причина – погіршення погодних умов у місті: потужна злива, сильний вітер.

22 фото На весь екран









































Негода затягнула проведення матчу між Іраком і Францією на понад одну годину фото: Getty Images

Зрештою затримка у поновленні зустрічі тривала понад дві години. Згідно з правилами ФІФА, поєдинки мають зупинятися на вимушену перерву, тоді як глядачі мають залишити свої місця не менш як на пів години, якщо у 8 милях від стадіону фіксують блискавку. Причому кожен удар блискавки означає додаткові 30-хвилинної перерви.

Вболівальникам порадили піти в укриття на стадіоні, щоб захиститися від можливої блискавки фото: Getty Images

Гру відновили і дограли близько 3:55 за київським часом. При цьому через затримку, пов'язану з погодними умовами, було ухвалено рішення не проводити паузи на пиття води. Матч у підсумку закінчився перемогою Франції з рахунком 3:0. Дубль оформив Кіліан Мбаппе, ще один гол забив володар «Золотого м'яча» Усман Дембеле.

«Під час перерви ми в роздягальні грали у карти. Ми чекали, тому що у нас були часові слоти, і їх постійно переносили. Найважливішим для мене було отримати 20 хвилин на повторну розминку та не ризикувати. Це вперше в моєму житті така довга перерва, і я сподіваюся, що востаннє. Я не злюся. Ми були спокійні, я жартував із гравцями. Справа в безпеці. Я ні на кого не тримаю зла. Якщо є хоч якийсь ризик, ми дотримуємося місцевих правил. Я поважаю це», – розповів головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Українським вболівальникам цей епізод нагадав події Євро-2012, коли матч Україна – Франція призупинили на 55 хвилин майже одразу після стартового свистка. Тоді головний арбітр Бйорн Кейперс відвів команди з поля через сильну зливу та грозу, що загрожували безпеці футболістів. Після відновлення гри збірна Франції перемогла з рахунком 2:0.

Погодні умови також впливали на проведення матчів клубного Чемпіонату світу 2025 з футболу, який відбувся за рік перед мундіалем збірних. Зокрема поєдинок «Челсі» та «Бенфіки» сумарно тривав понад чотири години.

Нагадаємо, збірна Норвегії вийшла у плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу і яскраво відсвяткувала цей успіх.