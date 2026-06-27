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Сенегал став першою африканською збірною, що забила п'ять голів у матчі Чемпіонату світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Сенегал став першою африканською збірною, що забила п'ять голів у матчі Чемпіонату світу
Гравці Сенегалу забили п’ять голів у ворота збірної Іраку
фото: Getty Images

Загалом на ЧС-2026 Сенегал забив вісім голів – це рекорд для африканської команди на груповому етапі

Збірна Сенегалу встановила рекорд результативності серед африканських команд на Чемпіонаті світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Сталось це у грі проти Іраку у вирішальному турі групового етапу Чемпіонату світу 2026. Сенегал розгромив суперника з рахунком 5:0. Перемогу африканській команді принесли голи Хабіба Діарри, Ісмаїли Сарра, Ілімана Ндіає та дубль Папе Гує.

З цим результатом Сенегал встановив історичний рекорд серед африканських збірних – став першою командою, що забила щонайменше п'ять голів в одному матчі на Чемпіонаті світу. Досі рекорд результативності належав Алжиру, що на мундіалі 2014 року забив чотири гол у ворота Південної Кореї (4:2), а також Марокко, який вже на цьогорічній світовій першості з рахунком 4:2 переміг Гаїті.

Загалом на Чемпіонаті світу 2026 Сенегал забив вісім голів, встановивши абсолютний рекорд для африканської команди на груповому етапі в історії змагань. Також Сенегал вже гарантував собі місце у плейоф, гарантувавши собі місце у вісімці найкращих команд, що фінішували третіми.

Сенегал бере участь на Чемпіонаті світу втретє поспіль та вчетверте в історії. Найкращим результатом Сенегалу є чвертьфінал дебютного Чемпіонату світу 2002. Також збірна грала у плейоф на минулому мундіалі у Катарі, але тоді припинила участь у 1/16 фіналу.

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Нагадаємо, визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. 

Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Мексика
  • Південна Африка
  • Швейцарія
  • Канада
  • Бразилія
  • Марокко
  • США
  • Німеччина
  • Кот-д'Івуар
  • Франція
  • Норвегія
  • Аргентина
  • Колумбія
  • Боснія та Герцеговина
  • Еквадор
  • Нідерланди
  • Японія
  • Швеція
  • Австралія
  • Бельгія
  • Єгипет
  • Іспанія
  • Кабо-Верде
  • Норвегія
  • Сенегал
  • Португалія
  • Англія
  • Гана

На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Німеччина – Парагвай
  • Франція – Швеція
  • Південна Африка – Канада
  • Нідерланди – Марокко
  • США – Боснія та Герцеговина
  • Бразилія – Японія
  • Кот-д'Івуар – Норвегія
  • Аргентина – Кабо-Верде
  • Австралія – Єгипет

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

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Теги: ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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