Сенегал став першою африканською збірною, що забила п'ять голів у матчі Чемпіонату світу

Загалом на ЧС-2026 Сенегал забив вісім голів – це рекорд для африканської команди на груповому етапі

Збірна Сенегалу встановила рекорд результативності серед африканських команд на Чемпіонаті світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Сталось це у грі проти Іраку у вирішальному турі групового етапу Чемпіонату світу 2026. Сенегал розгромив суперника з рахунком 5:0. Перемогу африканській команді принесли голи Хабіба Діарри, Ісмаїли Сарра, Ілімана Ндіає та дубль Папе Гує.

З цим результатом Сенегал встановив історичний рекорд серед африканських збірних – став першою командою, що забила щонайменше п'ять голів в одному матчі на Чемпіонаті світу. Досі рекорд результативності належав Алжиру, що на мундіалі 2014 року забив чотири гол у ворота Південної Кореї (4:2), а також Марокко, який вже на цьогорічній світовій першості з рахунком 4:2 переміг Гаїті.

Загалом на Чемпіонаті світу 2026 Сенегал забив вісім голів, встановивши абсолютний рекорд для африканської команди на груповому етапі в історії змагань. Також Сенегал вже гарантував собі місце у плейоф, гарантувавши собі місце у вісімці найкращих команд, що фінішували третіми.

Сенегал бере участь на Чемпіонаті світу втретє поспіль та вчетверте в історії. Найкращим результатом Сенегалу є чвертьфінал дебютного Чемпіонату світу 2002. Також збірна грала у плейоф на минулому мундіалі у Катарі, але тоді припинила участь у 1/16 фіналу.

Нагадаємо, визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу

Мексика

Південна Африка

Швейцарія

Канада

Бразилія

Марокко

США

Німеччина

Кот-д'Івуар

Франція

Норвегія

Аргентина

Колумбія

Боснія та Герцеговина

Еквадор

Нідерланди

Японія

Швеція

Австралія

Бельгія

Єгипет

Іспанія

Кабо-Верде

Норвегія

Сенегал

Португалія

Англія

Гана

На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

Німеччина – Парагвай

Франція – Швеція

Південна Африка – Канада

Нідерланди – Марокко

США – Боснія та Герцеговина

Бразилія – Японія

Кот-д'Івуар – Норвегія

Аргентина – Кабо-Верде

Австралія – Єгипет

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.