Сенегал став першою африканською збірною, що забила п'ять голів у матчі Чемпіонату світу
Загалом на ЧС-2026 Сенегал забив вісім голів – це рекорд для африканської команди на груповому етапі
Збірна Сенегалу встановила рекорд результативності серед африканських команд на Чемпіонаті світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».
Сталось це у грі проти Іраку у вирішальному турі групового етапу Чемпіонату світу 2026. Сенегал розгромив суперника з рахунком 5:0. Перемогу африканській команді принесли голи Хабіба Діарри, Ісмаїли Сарра, Ілімана Ндіає та дубль Папе Гує.
З цим результатом Сенегал встановив історичний рекорд серед африканських збірних – став першою командою, що забила щонайменше п'ять голів в одному матчі на Чемпіонаті світу. Досі рекорд результативності належав Алжиру, що на мундіалі 2014 року забив чотири гол у ворота Південної Кореї (4:2), а також Марокко, який вже на цьогорічній світовій першості з рахунком 4:2 переміг Гаїті.
Загалом на Чемпіонаті світу 2026 Сенегал забив вісім голів, встановивши абсолютний рекорд для африканської команди на груповому етапі в історії змагань. Також Сенегал вже гарантував собі місце у плейоф, гарантувавши собі місце у вісімці найкращих команд, що фінішували третіми.
Сенегал бере участь на Чемпіонаті світу втретє поспіль та вчетверте в історії. Найкращим результатом Сенегалу є чвертьфінал дебютного Чемпіонату світу 2002. Також збірна грала у плейоф на минулому мундіалі у Катарі, але тоді припинила участь у 1/16 фіналу.
Нагадаємо, визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.
Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Мексика
- Південна Африка
- Швейцарія
- Канада
- Бразилія
- Марокко
- США
- Німеччина
- Кот-д'Івуар
- Франція
- Норвегія
- Аргентина
- Колумбія
- Боснія та Герцеговина
- Еквадор
- Нідерланди
- Японія
- Швеція
- Австралія
- Бельгія
- Єгипет
- Іспанія
- Кабо-Верде
- Норвегія
- Сенегал
- Португалія
- Англія
- Гана
На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.
1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Німеччина – Парагвай
- Франція – Швеція
- Південна Африка – Канада
- Нідерланди – Марокко
- США – Боснія та Герцеговина
- Бразилія – Японія
- Кот-д'Івуар – Норвегія
- Аргентина – Кабо-Верде
- Австралія – Єгипет
Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.
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