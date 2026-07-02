Масований удар по Києву та рекорд української легкоатлетки. Головне за 2 липня 2026

Дайджест новин 2 липня 2026 року

Київ пережив одну з наймасованіших атак, яка забрала життя понад 20 людей. Водночас безпілотники атакували НПЗ у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Тим часмо легкоатлетка Людмила Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років.

Масована атака на Київ

У Києві триває рятувально-пошукова операція фото: ДСНС

У ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 23 загиблих, триває розбір завалів.

Атака на НПЗ у Кстово

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Безпілотники атакували місто Кстово Нижньогородської області РФ.

За попередніми даними, там уражено нафтопереробний завод. Як відомо, у Кстово розташований «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Він є четвертий за потужністю в Росії та другий за обсягом виробництва бензину. Також завод є стратегічним об'єктом, що забезпечує майже 30% споживання бензину московським регіоном та постачає пальне для окупаційного контингенту. Потужність об'єкта – 17 млн тонн на рік.

Новий світовий рекорд у легкій атлетиці

Легкоатлетка Людмила Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років фото: ФЛАУ

Легкоатлетка Людмила Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років. На турнірі «срібної» серії Світового легкоатлетичного туру в Австрії українська скороходка перемогла на дистанції 1 миля.

Переможний час Людмили і новий світовий рекорд на дистанції 1 миля (1,6 км) спортивною ходьбою – 6:10.09 хв. Українка перевершила попереднє досягнення більш ніж на 6 секунд.

Загибель семирічної дівчинки на Дніпропетровщині

Наслідки ударів по Дніпропетровщині, 2 липня 2026 р. фото: ДСНС

Удень 2 липня окупанти атакували три райони Дніпропетровщини. Двоє людей, серед яких дитина, загинули. Ще дев’ятеро – дістали поранення.

Зокрема, у Синельниківському районі противник завдав удару по Богинівській, Васильківській та Петропавлівській громадах. Понівечені багатоквартирні та приватні будинки, автівки й інфраструктура. Загинула семирічна дівчинка. Ще одна дівчинка 11 років і 14-річний хлопець перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Ушпиталені й троє дорослих, двоє з яких «важкі». 54-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

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