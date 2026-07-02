Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масований удар по Києву та рекорд української легкоатлетки. Головне за 2 липня 2026

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Масований удар по Києву та рекорд української легкоатлетки. Головне за 2 липня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 2 липня 2026 року

Київ пережив одну з наймасованіших атак, яка забрала життя понад 20 людей. Водночас безпілотники атакували НПЗ у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Тим часмо легкоатлетка Людмила Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років. 

Масована атака на Київ

У Києві триває рятувально-пошукова операція
У Києві триває рятувально-пошукова операція
фото: ДСНС

У ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 23 загиблих, триває розбір завалів.

Атака на НПЗ у Кстово

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Безпілотники атакували місто Кстово Нижньогородської області РФ. 

За попередніми даними, там уражено нафтопереробний завод. Як відомо, у Кстово розташований «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Він є четвертий за потужністю в Росії та другий за обсягом виробництва бензину. Також завод є стратегічним об'єктом, що забезпечує майже 30% споживання бензину московським регіоном та постачає пальне для окупаційного контингенту. Потужність об'єкта – 17 млн тонн на рік.

Новий світовий рекорд у легкій атлетиці

Легкоатлетка Людмила Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років
Легкоатлетка Людмила Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років
фото: ФЛАУ

Легкоатлетка Людмила Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років. На турнірі «срібної» серії Світового легкоатлетичного туру в Австрії українська скороходка перемогла на дистанції 1 миля.

Переможний час Людмили і новий світовий рекорд на дистанції 1 миля (1,6 км) спортивною ходьбою – 6:10.09 хв. Українка перевершила попереднє досягнення більш ніж на 6 секунд.

Загибель семирічної дівчинки на Дніпропетровщині

Наслідки ударів по Дніпропетровщині, 2 липня 2026 р.
Наслідки ударів по Дніпропетровщині, 2 липня 2026 р.
фото: ДСНС

Удень 2 липня окупанти атакували три райони Дніпропетровщини. Двоє людей, серед яких дитина, загинули. Ще дев’ятеро – дістали поранення. 

Зокрема, у Синельниківському районі противник завдав удару по Богинівській, Васильківській та Петропавлівській громадах. Понівечені багатоквартирні та приватні будинки, автівки й інфраструктура. Загинула семирічна дівчинка. Ще одна дівчинка 11 років і 14-річний хлопець перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Ушпиталені й троє дорослих, двоє з яких «важкі». 54-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Інші важливі новини

  • Запоріжжя: на відео потрапив момент удару по фітнес-центру (оновлено)
  • Костюк у другому колі Вімблдона помстилася безпрапорній росіянці за виліт співвітчизниці
  • Зеленський оглянув місце удару по житлових будинках у столиці (відео)
  • «Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 3 липня 2026 року
  • Зеленський пообіцяв помсту за масований удар по Києву

Читайте також:

Теги: Київ завод Дніпропетровщина спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов зустрівся з ветеранами-спортсменами
Буданов зустрівся з представниками ветеранського спорту
28 червня, 12:10
Українці з медалями повертаються з юніорського Чемпіонату світу
Українці здобули сім нагород на юніорському Чемпіонаті світу з кульової стрільби
26 червня, 16:11
Ділянка розташована в буферній охоронній зоні об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Києво-Печерської Лаври
Петиція проти 80-метрової висотки біля Києво-Печерської лаври набрала голоси
24 червня, 14:45
Юрій Федоренко – командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Сил безпілотних систем ЗСУ, майор, Герой України
Командир бригади «Ахіллес» Федоренко став почесним громадянином Києва
18 червня, 14:54
Валерія Товстолєс живе неподалік від навчального закладу «Академія-А», який зруйнували росіяни
«Ненавиджу Путіна». Зірка «Жіночого Кварталу» емоційно розповіла про приліт у двір її будинку
16 червня, 14:30
Патрульні Ростислав Пилипенко та Віталій Павлюков швидко прибули на виклик, надали чоловікові першу допомогу та передали його медикам
Столичні патрульні врятували чоловіка, який намагався вкоротити собі віку
12 червня, 16:37
Емоційна реакція Оксани Лівач на третє золото Чемпіонату Європи
Чемпіонка Європи з боротьби Оксана Лівач: Заради перемоги дівчата вдаються до будь-яких брудних прийомів
7 червня, 20:45
Колосков дав невтішний для російського футболу прогноз
Функціонер з РФ спрогнозував, коли футбол країни-агресора повернеться на міжнародну арену
7 червня, 14:31
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
7 червня, 01:30

Події в Україні

Масований удар по Києву та рекорд української легкоатлетки. Головне за 2 липня 2026
Масований удар по Києву та рекорд української легкоатлетки. Головне за 2 липня 2026
Росія вбила семирічну дівчинку на Дніпропетровщині
Росія вбила семирічну дівчинку на Дніпропетровщині
Запоріжжя: на відео потрапив момент удару по фітнес-центру (оновлено)
Запоріжжя: на відео потрапив момент удару по фітнес-центру (оновлено)
Зеленський утворив нову військову адміністрацію на Миколаївщині
Зеленський утворив нову військову адміністрацію на Миколаївщині
СБУ викрила шпигуна РФ, який намагався «злити» ворогу розробки українських безпілотників
СБУ викрила шпигуна РФ, який намагався «злити» ворогу розробки українських безпілотників
У Харкові судитимуть посадовця комунального підприємства за схему з «мертвими душами»
У Харкові судитимуть посадовця комунального підприємства за схему з «мертвими душами»

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua