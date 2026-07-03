Українські дзюдоїсти здобули шість медалей на Чемпіонаті Європи серед кадетів

Українці повертаються з Іспанії з нагородами

З 29 червня по 2 липня на Гран-Канарії (Іспанія) відбувся Xемпіонат Європи з дзюдо серед кадетів до 18 років

Шість медалей здобули українські дзюдоїсти на Чемпіонаті Європи серед кадетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

З 29 червня по 2 липня на Гран-Канарії (Іспанія) відбувся Чемпіонат Європи з дзюдо серед кадетів до 18 років. Участь у турнірі взяли понад 400 спортсменів із 43 країн, які боролися за нагороди континентальної першості.

Нашу державу представляла команда з 20 українців.

За підсумками змагань наші спортсмени шість разів підіймалися на подіум.

Золото

Хазар Гейдаров (вагова категорія 60 кг)

Срібло

Збірна України у змішаному командному турнірі (Хазар Гейдаров, Матвій Турчин, Нікіта Сахаров, Ілля Швець, Тетяна Глущенко, Вікторія Воропаєва, Аріна Машуренко, Яна Холявко, Яна Довгун)

Ксенія Кирильчук (в.к. 52 кг)

Діана Самойлюк (в.к. 70 кг)

Яна Довгун (в.к. понад 70 кг)

Бронза

Аріна Машуренко (в.к. 63 кг)

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.