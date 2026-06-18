Гана дочекалася свого на 95-й хвилині та здолала Панаму на ЧС-2026

Гана та Панама зіграли стартовий для себе поєдинок світової першості

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу у четвер, 18 червня, пройшов поєдинок групи L між командами Гани та Панами. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Гана – Панама

Перший тайм минув без голів і без великої кількості гостроти. Гана не завдала жодного удару у площину воріт за перші 45 хвилин. Запам'яталися лише постріл панамця Ватермана, який у стрибку відбив воротар ганців Аті-Зігі, а також епізод із падінням Мартінеса у штрафному майданчику – арбітр порушення не зафіксував.

На початку другого тайму Гана була змушена замінити голкіпера: Аті-Зігі, який звертався до медиків наприкінці першого тайму, не зміг продовжити гру – замість нього у ворота встав Асаре.

Після перерви ганці вийшли активнішими. На 60-й хвилині Мартінес небезпечно пробив під ближню стійку – м'яч потрапив у сітку, але із зовнішнього боку. За п'ять хвилин Мурільйо здійснив рятівне вибивання – Аму в останній момент вибив м'яч з-під ніг Аю, який уже замикав простріл.

Переможний гол стався на 90+5-й хвилині – Їренк'ї реалізував свій шанс і приніс Гані мінімальну, але заслужену перемогу.

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група L

Гана – Панама 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 90+5 Їренк'ї

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Наступні матчі групи L:

23 червня, 23:00 – Гана – Англія

24 червня, 02:00 – Панама – Хорватія

Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

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