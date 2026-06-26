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Неймовірно! Еквадор обіграв Німеччину на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Неймовірно! Еквадор обіграв Німеччину на Чемпіонаті світу 2026
Еквадорці вперше за 20 років зіграє у плейоф Чемпіонату світу з футболу
фото: Fox Sport

Еквадорці завдяки сенсаційній перемозі вийшли до плейоф світової першості

Збірна Еквадору зробила одну з найбільших сенсацій Чемпіонату світу на цей момент, перегравши Німеччину з рахунком 2:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Матч між Німеччиною та Еквадором розпочався надзвичайно жваво. Лише за дві хвилини після стартового свистка німці відкрили рахунок: після швидкої комбінації за участю Флоріана Вірца Лерой Сане отримав м'яч у штрафному майданчику й точним ударом у кут вивів свою команду вперед.

Але перевага фаворита тривала недовго, адже сім хвилин знадобилося Нільсону Ангуло, щоб завдяки ефектному дальньому удару в нижній кут відновити рівновагу. Надалі гра дещо заспокоїлася: Еквадор більше володів м'ячем, а Німеччина відповідала позиційними атаками. Хоча обидві команди мали кілька нагод, проте до перерви рахунок більше не змінився.

На самому початку другого тайму Німеччина отримала чудову можливість знову вийти вперед. Після підкату Хоеля Ордоньєса проти Кая Гаверца арбітриня призначила пенальті, однак після перегляду VAR скасувала своє рішення, зафіксувавши фол Лероя Сане в розвитку атаки. Після цього гра вирівнялася, а команди обмінялися небезпечними моментами. Еннер Валенсія міг забивати красивим ударом у верхній кут, але Мануель Ноєр здійснив блискучий сейв. У відповідь Сане прорвався до штрафного, обіграв захисника, однак його несильний удар без проблем забрав воротар.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 77-й хвилині. Після розіграшу кутового Кевін Родрігес виграв боротьбу на другому поверсі та скинув м'яч у воротарський майданчик, де Гонсало Плата випередив Мануеля Ноєра й переправив м'яч у сітку, принісши Еквадору переможний гол. До фінального свистка німці повністю заволоділи ініціативою, активно навішували зі стандартів і намагалися врятувати бодай нічию, однак еквадорці надійно оборонялися та не дозволили супернику створити справді небезпечних моментів. У підсумку Еквадор здобув вольову перемогу з рахунком 2:1, перегравши одного з головних фаворитів турніру.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет E

Еквадор – Німеччина 2:1 (1:1)

  • Голи: Ангуло (9), Плата (77) – Сане (2)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що за тур до цього матчу Кюрасао зіграло унічию з Еквадором на Чемпіонаті світу 2026

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Теги: Німеччина чемпіонат світу Лерой Сане Еквадор НОВИНИ ФУТБОЛУ

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