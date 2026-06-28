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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи K

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи K
Колумбійська збірна вийшла в 1/16 фіналу разом із Португалією
фото: EFE

Квартет делегував у плейоф Мундіалю три команди

Груповий етап Чемпіонату світу 2026 завершився для учасників квартету K – збірних Португалії, ДР Конго, Узбекистану та Колумбії. Про це повідомляє «Главком».

Результати групи мають елемент несподіванки. Головний фаворит – португальська команда – фінішувала лише другою. Підопічні Роберто Мартінеса звели внічию два з трьох поєдинків. Зокрема, в стартовому турі піренейці не змогли дотиснути африканців (1:1).

Також без поразок обійшлися колумбійці. Вони розписали мирову з тією ж збірною Португалії (0:0). Натомість перемогла латиноамериканська команда Узбекистан (3:1) та ДР Конго (1:0).

«Леопарди» з Африки також потрапили в плейоф. Конголезці переграли узбецьку збірну в третьому турі (3:1) та з чотирма набраними очками потрапили в 1/16 фіналу Кубка світу з третього місця. Дебютант же турніру з Центральної Азії лише отримав досвід.

Підсумкова таблиця групи K

Standings provided by Sofascore

Турнірні перспективи команд

Збірна Колумбії у першому раунді плейоф зустрінеться з Ганою. У разі перемоги над африканською командою «кав'ярникам» світить поєдинок зі збірною Швейцарії в 1/8 фіналу. Натомість дві поспіль перемоги, найімовірніше, виведуть колумбійців на Аргентину.

Португальська збірна в 1/16 фіналу протистоятиме Хорватії. Наступний потенційний суперник – збірна Іспанії. Якщо ж Роналду та компанія здолають двох суперників, то в чвертьфіналі Мундіалю зустрінуться з кимсь із четвірки США, Боснії, Бельгії та Сенегалу.

Важкий суперник дістався збірній ДР Конго. У рамках 1/16 фіналу підопічні Себастьєна Десабра зіграють проти Англії. Якщо цей бар'єр африканська команда зуміє подолати, то в наступному раунді перетнеться з переможцем протистояння збірних Мексики та Еквадору.

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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