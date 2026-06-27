Іспанський футбольний тренер бореться з серйозною хворобою: деталі

У Хоакіна Капарроса онкологічне захворювання

У почесного президента футбольного клубу «Севілья» Хоакіна Капарроса діагностовано рак товстої кишки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Севільї».

70-річний функціонер уже проходить лікування. Клуб «Севілья» висловив повну підтримку та впевненість у тому, що він подолає це випробування завдяки своїй мужності та витримці.

Вихованець «Реала» почав тренувати вже у 26 років і очолював «Вільярреал», «Севілью», «Депортіво», «Атлетік», «Мальорку», «Леванте», «Осасуну» та збірну Вірменії. Під його керівництвом «Севілья» вигравала Сегунду, а «Атлетік» виходив у фінал Кубка Іспанії. Також Капарроса двічі визнавали найкращим тренером року у Вірменії.

Нагадаємо, головний тренер французького футбольного клубу «Брест» Ерік Руа помер у віці 58 років. ЗМІ інформують, що Руа більше трьох років боровся з раком підшлункової залози.

Руа очолив «Брест» у січні 2023 року. У сезоні 2023/24 команда під його керівництвом посіла третє місце у чемпіонаті Франції та вперше у клубній історії здобула право на участь у єврокубках, кваліфікувавшись до Ліги чемпіонів.

У сезоні 2024/25 «Брест» Руа грав у Лізі чемпіонів проти донецького «Шахтаря». Тоді перемогу здобув український клуб – 2:0.

Як футболіст Руа виступав за французькі «Ніццу», «Тулон», «Ліон», «Марсель», «Труа», англійський «Сандерленд» та іспанський «Райо Вальєкано». З «Марселем» він дійшов до фіналу Кубка УЄФА у сезоні 1998/99.