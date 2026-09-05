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Росія атакувала Харківщину: через влучання у будинок загинула майже уся родина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Харківщину: через влучання у будинок загинула майже уся родина
Наслідки атаки на Чугуїв
фото: Харківська ОВА

Серед постраждалих жінка, яку з важкими травами ушпиталили

У ніч на 6 вересня російський безпілотник поцілив у приватний будинок у місті Чугуїв, виникла масштабна пожежа. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

Унаслідок прямого влучання повністю зруйновано житловий будинок, господарську споруду та гараж. Також пошкоджено скління вікон сусідньої багатоповерхівки, розташовані поруч гаражі та три цивільні автомобілі.

Росія атакувала Харківщину: через влучання у будинок загинула майже уся родина фото 1
фото: Харківська ОВА

Через ворожий обстріл загинула майже уся родина: 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік.

Серед постраждалих – жінка, яку із важкими травмами госпіталізували до лікарні. Ще троє людей зазнали гострої реакції на стрес: 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки.

Росія атакувала Харківщину: через влучання у будинок загинула майже уся родина фото 2
фото: Харківська ОВА

На місці удару триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Росія атакувала Харківщину: через влучання у будинок загинула майже уся родина фото 3
фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 2 вересня після російської атаки сталося загоряння на території одного з підприємств. Через падіння уламків загорілася вантажівка. Унаслідок цього було поранено водія авто, його госпіталізували.

Також у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.

Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) Росія атакувала Україну дронами. Окупанти застосували 163 ударних БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Теги: Харківщина смерть безпілотник Олег Синєгубов

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