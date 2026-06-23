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Португалія з дублем Роналду розгромила Узбекистан у грі Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Португалія з дублем Роналду розгромила Узбекистан у грі Чемпіонату світу
Роналду забив два голи узбекам
фото: Getty Images

У грі з Убекистаном Роналду забив історичний гол

Португалія розгромила Узбекистан у грі групи К мундіалю. Про це інформує «Главком».

Хід гри

Португалія швидко захопила ініціативу, відкривши рахунок уже на 6-й хвилині. Після прострілу Жоау Канселу м’яч у сітку відправив 41-річний Кріштіану Роналду. Для легендарного форварда цей гол став десятим на Чемпіонатах світу. Крім того, Роналду став першим футболістом, який забивав голи на шести чемпіонатах світу.

Згодом перевагу європейської команди збільшив Нуну Мендеш, який ефектно реалізував штрафний удар.

Перед самою перервою Бруну Фернандеш організував стрімку контратаку та вивів Роналду віч-на-віч із воротарем, а той безпомилково реалізував свій момент, оформивши дубль.

На 60-й хвилині після подачі з кутового Жуан Фелікс створив тиск у воротарському майданчику, а м’яч після рикошету від Абдукодіра Хусанова опинився у воротах – 4:0.

Крапку в матчі поставив Рафаел Леау. На 87-й хвилині він завдав точного удару під поперечину з меж штрафного майданчика та встановив остаточний рахунок.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група К. 2-й тур

Португалія – Узбекистан 5:0

  • Голи: Роналду (6, 40), Мендеш (17), Нематов (60, автогол), Леау (87)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, збірні Уругваю та Кабо-Верде розійшлися миром у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 в Маямі, зігравши внічию з рахунком 2:2.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026 Кріштіану Роналду

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