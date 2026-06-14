Гаїті – Шотландія: результат поєдинку Чемпіонату світу з футболу

Збірні Гаїті та Шотландії розпочали боротьбу на Мундіалі

У неділю, 14 червня, на Чемпіонаті світу 2026 з футболу відбувся матч групи С між збірними Гаїті та Шотландії. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Гаїті – Шотландія

Протистояння Гаїті та Шотландії стало другим у групі С. В першому поєдинку збірна Бразилії не змогла здолати Марокко, завершивши зустріч унічию 1:1. Перша половина матчу між Гаїті та Шотландією закінчилася на користь шотландців, які вважалися фаворитами зустрічі: єдиний гол на 28-й хвилині забив центральний півзахисник англійської «Астон Вілли» Джон Макгінн. Попри таку перевагу номінальних гостей, футболісти Гаїті в першій 45-хвилинці продемонстрували абсолютно таку ж статистику, як і суперник.

Після перерви тренери обох команд вирішили обійтися без кадрових замін. У другому таймі глядачі не побачили яскравої гри, хоча саме гравці Гаїті у другій 45-хвилинці завдали більше ударів по воротах шотландців. Утім, збірній Шотландії вдалося втримати мінімальну перевагу на табло і зберегти переможний результат на старті Мундіалю.

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група С

Гаїті – Шотландія 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Макгінн

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