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Аргентина здолала Австрію у рекордному для Мессі матчі на Чемпіонаті світу 2026

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Аргентина здолала Австрію у рекордному для Мессі матчі на Чемпіонаті світу 2026
Чинні чемпіони світу гарантували собі вихід до наступного раунду
фото: BeIn Sports

Головною зіркою матчу проти Австрії став Ліонель Мессі

Команда Аргентини, яка грає на Чемпіонаті світу 2026 у статусі чинних чемпіонів, переграла Австрію з рахунком 2:0 у матчі другого туру мундіалю. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Початок зустрічі вийшов дуже насиченим. За вісім хвилин після перегляду VAR арбітр призначив пенальті у ворота австрійців за фол на Лаутаро Мартінесі. Виконувати одинадцятиметровий взявся Ліонель Мессі, однак аргентинський капітан неочікувано не зміг переграти воротаря, пробивши повз праву стійку.

Попри невдачу з пенальті, саме Мессі залишався найнебезпечнішим гравцем на полі. На 19-й хвилині він увірвався до штрафного майданчика, але Давід Алаба в останній момент перервав загрозу. Ще ближче до гола аргентинець був на 32-й хвилині, коли після невдалого виходу Александера Шлагера добивав м'яч з-за меж штрафного, але австрійців урятував рикошет від захисника.

Вдалося легенді світового футболу відкрити рахунок на 39-й хвилині. Тоді Факундо Медіна прострілив із лівого флангу, Тьяго Альмада пропустив м'яч, а Мессі точним ударом у протихід воротарю відправив його в сітку та відправив Аргентину на перерву з мінімальною перевагою.

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Після перерви Австрія спробувала відігратися. Найкращий шанс мав Марсель Забітцер, який на 55-й хвилині потужно виконав штрафний біля межі карного майданчика, але Еміліано Мартінес у блискучому стрибку перевів м'яч повз ворота. Аргентинці відповіли небезпечним ударом головою від Ніколаса Гонсалеса після подачі Мессі з кутового, однак форвард не влучив у дальній кут.

У заключній частині матчу команди провели низку замін, а боротьба стала жорсткішою. Жовті картки отримали Штефан Пош, Конрад Лаймер, Факундо Медіна та Леандро Паредес. Попри спроби австрійців врятуватися, оборона чинних чемпіонів світу діяла надійно й не дозволила супернику створити вирішальний момент. Ба більше, на останніх хвилинах Аргентинці подвоїли перевагу завдяки тому ж Ліонелю Мессі, який має уже п'ятий гол на турнірі. Рахунок 2:0 став остаточним, і поки що Аргентина не має собі рівних на світовій першості у Північній Америці. 

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет J

Аргентина – Австрія 2:0 (1:0)

  • Голи: Мессі (38, 90+5)

Standings provided by Sofascore

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Теги: Австрія чемпіонат світу Ліонель Мессі Аргентина Леандро Паредес Лаутаро Мартінес Марсель Забітцер Давід Алаба

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