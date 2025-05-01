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НОК України визначив найкращих спортсменів і тренерів квітня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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НОК України визначив найкращих спортсменів і тренерів квітня
Борчиня Ірина Бондар і фехтувальниця Аліна Дмитрук – найкращі спортсменки квітня за версією НОК України

Звання «Найкращої спортсменки квітня» отримала Ірина Бондар – чемпіонка Європи з вільної боротьби

1 травня Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила лауреатів щомісячного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця», відзначивши найкращих українських атлетів з олімпійських видів спорту за підсумками квітня. Про це повідомляє «Главком».

Звання «Найкращої спортсменки квітня» отримала Ірина Бондар – чемпіонка Європи з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг. «Найкращим тренером квітня 2025 року» визнано Михайла Христосова – особистого наставника Ірини Бондар.

У номінації «Найкраща юна спортсменка квітня» перемогла шпажистка Аліна Дмитрук, яка здобула особисту срібну медаль на чемпіонаті світу з фехтування серед кадетів та юніорів, а також з партнерками по команді стала чемпіонкою командних змагань серед юніорок.

«Найкращим тренером юної спортсменки квітня 2025 року» НОК України визнав Андрія Орліковського – особистого наставника Аліни Дмитрук.

Нагадаємо, практично всім російським бодібілдерам, які входять до складу національної збірної, не вдалося отримати іспанські візи, необхідні для участі у чемпіонаті Європи.

Згідно з інформацією, наданою Федерацією бодібілдингу Росії, країна-агресор збиралася направити на чемпіонат Європи, який пройде на початку травня в Санта-Сусанні, делегацію із двохсот осіб.

Однак іспанське посольство відхилило більшу частину заявок на отримання віз від спортсменів. При цьому відмови були отримані, незважаючи на наявність офіційного запрошення від Міжнародної федерації бодібілдингу (IFBB) та листів підтримки від глави міста, де проходитиме змагання, а також від Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Європейська першість з бодібілдингу та фітнесу має відбутися з 30 квітня по 5 травня.

Як повідомлялося, українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опинилася в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.

Теги: Національний олімпійський комітет спорт Фехтування жіноча боротьба

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