Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент УЄФА зробив заяву щодо повернення Росії до міжнародного футболу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Президент УЄФА зробив заяву щодо повернення Росії до міжнародного футболу
ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою

Голова УЄФА прокоментував відсторонення представників держави-терористки від участі у міжнародних змаганнях

Президент УЄФА Александер Чеферін виступив із заявою щодо відсторонення російських збірних та клубів до участі у міжнародних змаганнях, які проводяться під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Youtube-канал «The Rest Is Politics».

«На жаль, ситуація вкрай заплутана. З одного боку, на нас чинився величезний політичний тиск із вимогою виключити росію – і практично нульовий політичний тиск із вимогою виключити Ізраїль. При цьому на нас чинився колосальний суспільний тиск із вимогою виключити Ізраїль і нульовий суспільний тиск щодо росії. Це цікава і вельми непроста ситуація.

Побачимо, що буде з юніорами, але що стосується дорослих – не думаю, що ми зможемо щось зробити до завершення конфлікту».

Російські клуби та збірні було відстронено від участі у міжнародних змаганнях під егідою УЄФА 28 лютого 2022 року – через чотири дні після початку повномасштабного вторгення держави-терористки в Україну. У заяві Спілки європейських футбольних асоціацій не було вказано чіткого терміну дискваліфікації – натомість було зазначено, що це рішення актуальне «до подальшого повідомлення», – сказав Чеферін.

У вересні 2023 року УЄФА ухвалив рішення повернути чоловічу та жіночу збірні росії U-17 до змагань, проте вже за місяць відкликав рішення через бойкот зі сторони УАФ та ще 12 футбольних федерацій європейських країн.

Нагадаємо, що раніше Александер Чеферін розповів, з яких умов Джанні Іфантіно може залишити пост очільника ФІФА.

Читайте також:

Теги: УЄФА росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Александр Чеферін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія заявила про рекордну кількість збитих дронів
У 2026 році Росія заявила про більше знищених дронів, ніж за попередні три
28 липня, 14:56
Пожежа на території Рязанського НПЗ після атаки безпілотників
Нафтопереробка в Рязані повністю стала: скільки триватиме ремонт
31 липня, 14:46
За словами Мадяра, ворог залишається невгамовним і поки не демонструє готовності зупинитися
Мадяр назвав п'ять умов, за яких Росія програє війну
9 серпня, 23:19
Зеленський підтвердив удар по військово-морській базі в Новоросійську
Удар по військово-морській базі РФ у Новоросійську: Зеленський розкрив деталі операції
12 серпня, 11:13
Валерій Герасимов очолює генштаб РФ з 2012 року
Затверджував цивільні цілі для ударів по Києву. Герасимову повідомлено про підозру
24 серпня, 12:21
Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року
28 липня, 08:40
Нова розробка росіян - БПЛА Бандероль має реактивний двигун і може літати зі швидкістю до 650 км/год
РФ почала масовано атакувати Чернігівщину реактивними дронами «Бандероль»
4 серпня, 13:21
«Депортіво Мунісіпаль» переживає важкі часи, пов'язані з поганими результатами
Перуанський клуб знайшов незвичний спосіб уникнути банкрутства
30 липня, 21:08
Понад 57 тис. голосів було віддано у процесі формування символічної збірної
УАФ оприлюднила символічну збірну України з футболу за 35 років Незалежності
18 серпня, 12:07

Новини

Президент УЄФА зробив заяву щодо повернення Росії до міжнародного футболу
Президент УЄФА зробив заяву щодо повернення Росії до міжнародного футболу
Чемпіон Європи Чепурний розповів, чому ухвалив рішення тренуватися в Німеччині
Чемпіон Європи Чепурний розповів, чому ухвалив рішення тренуватися в Німеччині
Американський хокеїст, який грає в Росії, поскаржився на атаки дронів
Американський хокеїст, який грає в Росії, поскаржився на атаки дронів
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу
Альмалалха здобула золото Чемпіонату Європи з бадмінтону U19
Альмалалха здобула золото Чемпіонату Європи з бадмінтону U19
«Ліверпуль» оформить трансфер вінгера ПСЖ за 140 млн євро – джерело
«Ліверпуль» оформить трансфер вінгера ПСЖ за 140 млн євро – джерело

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
46K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua