Президент УЄФА зробив заяву щодо повернення Росії до міжнародного футболу

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою

Голова УЄФА прокоментував відсторонення представників держави-терористки від участі у міжнародних змаганнях

Президент УЄФА Александер Чеферін виступив із заявою щодо відсторонення російських збірних та клубів до участі у міжнародних змаганнях, які проводяться під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Youtube-канал «The Rest Is Politics».

«На жаль, ситуація вкрай заплутана. З одного боку, на нас чинився величезний політичний тиск із вимогою виключити росію – і практично нульовий політичний тиск із вимогою виключити Ізраїль. При цьому на нас чинився колосальний суспільний тиск із вимогою виключити Ізраїль і нульовий суспільний тиск щодо росії. Це цікава і вельми непроста ситуація.

Побачимо, що буде з юніорами, але що стосується дорослих – не думаю, що ми зможемо щось зробити до завершення конфлікту».

Російські клуби та збірні було відстронено від участі у міжнародних змаганнях під егідою УЄФА 28 лютого 2022 року – через чотири дні після початку повномасштабного вторгення держави-терористки в Україну. У заяві Спілки європейських футбольних асоціацій не було вказано чіткого терміну дискваліфікації – натомість було зазначено, що це рішення актуальне «до подальшого повідомлення», – сказав Чеферін.

У вересні 2023 року УЄФА ухвалив рішення повернути чоловічу та жіночу збірні росії U-17 до змагань, проте вже за місяць відкликав рішення через бойкот зі сторони УАФ та ще 12 футбольних федерацій європейських країн.

Нагадаємо, що раніше Александер Чеферін розповів, з яких умов Джанні Іфантіно може залишити пост очільника ФІФА.