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Російські пропагандисти «знайшли» родичів Драпатого у РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російські пропагандисти «знайшли» родичів Драпатого у РФ
Михайла Драпатого російські пропагандисти називають «ярим націоналістом»
фото з відкритих джерел

ТАСС поширив заяви про нібито зв’язки родини нового головкома з Росією

Російські пропагандистські медіа стверджують, що родина нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого нібито має «широкі зв’язки» з РФ. Зокрема, його зведений брат мешкає в Сочі. Як інформує «Главком», про це пише агентство ТАСС, посилаючись на джерело у силових структурах.

Співрозмовник агентства розповів, що батько головнокомандувача ЗСУ Василь Драпатий раніше нібито тривалий час мешкав у Сургуті. Зараз, як повідомив представник російських силовиків, чоловік дотримується націоналістичних поглядів, а в соцмережах підписаний на групи прихильників експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі та п’ятого президента України Петра Порошенка.

Російські пропагандисти «знайшли» родичів Драпатого у РФ фото 1

Крім того, джерело зазначило, що зведений брат головнокомандувача на ім’я Максим раніше також проживав у Ханти-Мансійському окрузі, але зараз переїхав до Сочі в Краснодарському краї.

При цьому самого Михайла Драпатого пропагандисти називають «ярим націоналістом» та зазначають, що у Росії його звинувачують у тероризмі.

Як відомо, новий головнокомандувач ЗСУ 43-річний Михайло Драпатий одружений та має двох дітей. Родина не висвітлює своє особисте життя публічно.

Як розповідав «Главком», новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий пройшов шлях від командира батальйону, який 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі. Михайло Драпатий народився 1982 року в Кам'янці-Подільському в родині вчителів. Після школи вступив на командний факультет Харківського інституту танкових військ, який закінчив 2004-го лейтенантом – того ж року його розподілили в 72-гу окрему механізовану бригаду в Білій Церкві, якою тоді командував полковник Олександр Сирський. За наступні 15 років він пройшов шлях від заступника командира танкового батальйону (2009) через посади командира батальйону, начальника штабу бригади (2015) і командира 58-ї окремої піхотної бригади (2016) до начальника управління підготовки в оперативному командуванні «Північ» (2019).

Нагадаємо, новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.

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Теги: росія пропаганда батько Михайло Драпатий

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