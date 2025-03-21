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«У нас було кілька чорношкірих слуг». Батько Ілона Маска своєрідно відповів на закиди щодо расизму

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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«У нас було кілька чорношкірих слуг». Батько Ілона Маска своєрідно відповів на закиди щодо расизму
Колись Маск підтримував політику різноманітності та рівноправності, але з часом його погляди змінилися
фото з відкритих джерел

Сам Ілон Маск нечасто згадує період свого життя у Південній Африці

Батько американського мільярдера Ілона Маска Еррол Маск заявив, що в дитинстві, яке пройшло у Південній Африці часів апартеїду, його син дружив з чорношкірими. Щоправда, ці чорношкірі друзі були слугами в домі Маска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Видання дослідило, як змінювалися погляди Ілона Маска (нині – очільника Департаменту ефективності уряду США). Взагалі, він зазвичай уникає обговорень свого життя у Південній Африці. За інформацією видання, Маск навчався у середній школі для хлопчиків, яка була «соціально прогресивною» і приймала невелику кількість темношкірих учнів. В цілому за тих часів чорношкіра більшість зазнавала сегрегації.

Батько Маска розповів, що його сини не цікавилися політикою: «… ми жили в дуже добре керованій, законослухняній країні, де практично не було злочинності». Якраз тут він і згадав про дружбу Ілона Маска та його брата з чорношкірими: «У нас було кілька чорношкірих слуг, які були їхніми друзями».

Ще одним прикладом того, що родина не схвалювала расову сегрегацію, Еррол Маск навів відвідини Маском та його братом концерту проти апартеїду.

Як зауважує The Washington Post, раніше Ілон Маск «мовчазно підтримував» політику DEI – diversity, equity, inclusion (різноманітність, рівноправність, інклюзивність). Однак тепер його департамент почав саме зі скасування цієї політики в усіх федеральних агентствах.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск став одночасно об’єктом критики та жартів – після того, як під час виступу на президентському параді Дональда Трампа приклав руку до серця і підняв її в жесті, що був дуже подібним до привітання нацистів. Потім Маск заявляв, що проти нього було запущено «брудну кампанію».

До речі, сумнівний жест згодом публічно повторив і ще один американський бізнесмен, колишній  радник Дональда Трампа Стів Беннон.

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Теги: расизм Ілон Маск США

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Політика

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