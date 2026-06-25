«Реал» оформив зворотний викуп зірки чемпіонату Італії – ЗМІ

На Ніко Паса чекають в Мадриді

Королівський клуб вирішив повернути власного вихованця

Мадридський «Реал» проінформував італійський «Комо» про активацію пункту про зворотний трансфер півзахисника Ніко Паса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport Italia.

«Вершкові» заплатять за повернення аргентинця 9 млн євро. «Ларіані» натомість мають час до кінця тижня, щоб реалізувати контрпропозицію. «Комо» залишить хавбека в своєму складі, якщо віддасть «Реалу» 60 млн.

Пас перебрався до Італії перед сезоном 2024/25. Тоді новачок Серії A заплатив за перехід півзахисника 6 млн євро. Водночас іспанський гранд заклав у договір опцію зворотного викупу аргентинця.

У кампанії 2025/26 Пас провів 40 поєдинків у всіх турнірах і допоміг «Комо» сенсаційно вийти до Ліги чемпіонів. До свого активу він записав 13 м'ячів і вісім результативних передач. У складі збірної Аргентини на Чемпіонаті світу 2026 хавбек зіграв 10 хвилин проти Алжиру (3:0).

До слова, раніше «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.