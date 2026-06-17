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«Реал» здихався першого списаного Моурінью футболіста – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Реал» здихався першого списаного Моурінью футболіста – ЗМІ
Дані Себальйоса чекають в рідному клубі
фото: EFE

Королівський клуб розпочав кадрову чистку

Мадридський «Реал» домовився про розрив контракту з півзахисником Дані Себальйосом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Новий керманич «вершкових» Жозе Моурінью не розраховує на хавбека. Іспанець раніше підписав договір до літа 2027 року. Себальйос нібито відмовився від зарплати за майбутній період.

Найімовірніше, півзахисник повернеться в севільський «Бетіс». «Геліополіти» готові запропонувати Себальйосу контракт на чотири-п'ять років. «Бетіс» – рідний клуб півзахисника, де він провів три повні сезони на зорі кар'єри.

Себальйос у кампанії 2025/26 зіграв 23 поєдинки в усіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Загалом за «Реал» іспанець провів 215 поєдинків і завоював 15 трофеїв, зокрема два титули Ла Ліги та три Кубки чемпіонів.

До слова, раніше «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Дані Себальос

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