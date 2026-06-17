«Реал» оформив гучний трансфер, підписавши капітана «Манчестер Сіті»
Бернарду Сілва переходить до мадридського гранду
Мадридський «Реал» офіційно оголосив про підписання португальського вінгера Бернарду Сілви, останнім клубом якого був англійський «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба «вершкових».
Колишній капітан «Манчестер Сіті» перебрався до Мадриду на правах вільного агента. Сілва підписав контракт з «вершковими» на два роки – до 30 червня 2028. Зауважимо, що Бернарду Сілву пов'язували з переходом у два інших іспанських гранди – «Атлетіко» та «Барселону», однак зрештою португалець обрав «Реал».
Останнім клубом Бернарду був «Манчестер Сіті» (2017–2026), який він залишив як вільний агент після завершення сезону 2025/26. Також португалець виступав за «Бенфіку» і «Монако».
У сезоні 2025/26 Бернарду Сілва забив 3 голи та віддав 5 гольових передач у 53 матчах за «Манчестер Сіті» у всіх турнірах. Загалом на його рахунку 76 голів і 77 асистів у 460 поєдинках в складі «містян».
Раніше мадридський клуб офіційно оголосив про трансфер захисника збірної Іспанії Марко Кукурельї, а також підписав новий контракт із центрбеком Антоніо Рюдігером.
«Реал» завершив сезон-2025/26 без трофеїв. «Вершкові» поступилися «Баварії» за сумою двох зустрічей у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, а у Кубку Короля команда вибула на стадії 1/8 фіналу від «Альбасете» (2:3). Взимку мадридці програли у фіналі Суперкубку Іспанії, а в Ла Лізі поступилися чемпіонським титулом «Барселоні», посівши підсумкове друге місце.
Нагадаємо, мадридський «Реал» офіційно оголосив про призначення португальця Жозе Моурінью на посаду головного тренера першої команди королівського клубу.
Контракт з Моурінью підписано на 3 роки. Португалець вже працював у мадридському «Реалі» в 2010-2013 роках. Тоді під його керівництвом команда виграла Чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.
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