«Реал» оформив гучний трансфер, підписавши капітана «Манчестер Сіті»

Бернарду Сілва підписав контракт з «Реалом» на два роки

Бернарду Сілва переходить до мадридського гранду

Мадридський «Реал» офіційно оголосив про підписання португальського вінгера Бернарду Сілви, останнім клубом якого був англійський «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба «вершкових».

Колишній капітан «Манчестер Сіті» перебрався до Мадриду на правах вільного агента. Сілва підписав контракт з «вершковими» на два роки – до 30 червня 2028. Зауважимо, що Бернарду Сілву пов'язували з переходом у два інших іспанських гранди – «Атлетіко» та «Барселону», однак зрештою португалець обрав «Реал».

Останнім клубом Бернарду був «Манчестер Сіті» (2017–2026), який він залишив як вільний агент після завершення сезону 2025/26. Також португалець виступав за «Бенфіку» і «Монако».

У сезоні 2025/26 Бернарду Сілва забив 3 голи та віддав 5 гольових передач у 53 матчах за «Манчестер Сіті» у всіх турнірах. Загалом на його рахунку 76 голів і 77 асистів у 460 поєдинках в складі «містян».

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Раніше мадридський клуб офіційно оголосив про трансфер захисника збірної Іспанії Марко Кукурельї, а також підписав новий контракт із центрбеком Антоніо Рюдігером.

«Реал» завершив сезон-2025/26 без трофеїв. «Вершкові» поступилися «Баварії» за сумою двох зустрічей у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, а у Кубку Короля команда вибула на стадії 1/8 фіналу від «Альбасете» (2:3). Взимку мадридці програли у фіналі Суперкубку Іспанії, а в Ла Лізі поступилися чемпіонським титулом «Барселоні», посівши підсумкове друге місце.

Нагадаємо, мадридський «Реал» офіційно оголосив про призначення португальця Жозе Моурінью на посаду головного тренера першої команди королівського клубу.

Контракт з Моурінью підписано на 3 роки. Португалець вже працював у мадридському «Реалі» в 2010-2013 роках. Тоді під його керівництвом команда виграла Чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.