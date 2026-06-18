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«Реал» повідомив про підписання футболіста збірної Франції

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Реал» повідомив про підписання футболіста збірної Франції
Ібраїма Конате підписав чотирирічний контракт з «Реалом»
фото: ФК Реал Мадрид

Ібраїма Конате безкоштовно перейшов у мадридський клуб

Мадридський «Реал» офіційно оголосив про трансфер захисника англійського «Ліверпуля» та збірної Франції Ібраїми Конате. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Реала».

Сторони домовились про співпрацю до 30 червня 2030 року. Француз приєднається до королівського клубу на правах вільного агента, оскільки його контракт із «Ліверпулем» закінчився.

Конате захищав кольори «Ліверпуля» з липня 2021 року, коли перебрався з німецького «РБ Лейпциг» за 40 мільйонів євро. У складі англійської команди захисник провів 183 матчі, в яких забив сім м'ячів, віддав чотири результативні передачі та завоював п'ять трофеїв: чемпіонат Англії, Кубок Англії, два Кубки англійської ліги та Суперкубок Англії.

Нагадаємо, мадридський «Реал» офіційно оголосив про підписання португальського вінгера Бернарду Сілви. Колишній капітан «Манчестер Сіті» перебрався до Мадриду на правах вільного агента. Сілва підписав контракт з «вершковими» на два роки – до 30 червня 2028.

Раніше мадридський клуб офіційно оголосив про трансфер захисника збірної Іспанії Марко Кукурельї, а також підписав новий контракт із центрбеком Антоніо Рюдігером.

Також мадридський «Реал» офіційно оголосив про призначення португальця Жозе Моурінью на посаду головного тренера першої команди королівського клубу. Контракт з Моурінью підписано на 3 роки. Португалець вже працював у мадридському «Реалі» в 2010-2013 роках. Тоді під його керівництвом команда виграла Чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Ібрагіма Конате

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