«Реал» накинув оком на чемпіона світу з «Ліверпуля» – ЗМІ

Королівський клуб прагне оновити середню лінію команди

Півзахисник англійського «Ліверпуля» Алексіс Мак Аллістер потрапив до сфери зацікавлень мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Nacional.

У підписанні аргентинця зацікавлений новий керманич «вершкових» Жозе Моурінью. Португальський фахівець бачить Мак Аллістера ідеальним організатором гри. Хавбек, на думку тренера, може стати «новим Кроосом» для мадридців.

«Реал» нібито запланував зустріч із представниками «Ліверпуля». «Вершкові» прагнуть дізнатися умови потенційного трансферу. Також іспанський гранд вивчить позицію самого футболіста щодо можливого переходу.

Мак Аллістер у сезоні 2025/26 зіграв 55 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і сім результативних передач. Контракт аргентинця з мерсисайдцями чинний до літа 2028 року.

До слова, раніше «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.