«Реал» публічно відмовився від чемпіона світу

Королівський клуб вирішив не псувати взаємини з англійським грандом

Мадридський «Реал» не вступав у перемовини з півзахисником лондонського «Челсі» Енцо Фернандесом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

На фоні чуток про бажання підписати аргентинця «вершкові» вийшли з роз'ясненням власної позиції. «Реал» заперечив наявність планів про трансфер хавбека. Іспанський гранд також ніколи не робив спроб оформити перехід.

Окрім того, «вершкові» висловили жаль щодо поширення неправдивої інформації. Менеджмент мадридців переконаний, що такі новини сіють плутанину серед уболівальників. Окрім того, вигадки шкодять добрим взаєминами між «Реалом» і «Челсі».

Фернандес у минулому сезоні провів 54 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 15 м'ячів і сім результативних передач. Контракт аргентинця із «синіми» розрахований до літа 2032 року.

До слова, раніше «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.