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«Реал» здобув Суперкубок УЄФА

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Реал» здобув Суперкубок УЄФА
Реал із рахунком 2:0 переграв Айнтрахт і завоював Суперкубок УЄФА
фото з відкритих джерел

«Реал» обіграв «Айнтрахт» у матчі за Суперкубок УЄФА

Відбувся матч за Суперкубок УЄФА, в якому мадридський «Реал» обіграв франкфуртський «Айнтрахт» з рахунком 2:0. Зустріч проходила у столиці Фінляндії, місті Гельсінкі, на стадіоні «Олімпіастадіон».

Рахунок на 37-й хвилині відкрив Давид Алаба. Австрійський захисник вершкових відзначився після замішання у штрафному майданчику франкфуртців. Другий м'яч на 65-й хвилині з передачі Вінісіуса Жуніора на рахунку нападаючого Каріма Бензема, у цьому епізоді невдало зіграв воротар «Айнтрахта» Кевін Трапп.

Гра обслуговувала бригада арбітрів на чолі з британцем Майклом Олівером. Допомагали йому англійці Стюарт Берт та Саймон Беннет, резервним суддею був призначений Донатас Румшас із Литви.

«Реал» виграв п'ятий Суперкубок УЄФА – до того брали три на короткому відрізку (2014-й, 2016-й, 2017-й), а вперше перемагали 2002-го, одразу після виграної Ліги чемпіонів з великим голом Зінедіна Зідана у фіналі.

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За кількістю Суперкубків «Реал» тепер зрівнявся з «Барселоною» та «Міланом» - у всіх по п'ять таких титулів. Найчастіше їх не вигравав ніхто: чотири у «Ліверпуля», по три – у «Аякса» та «Атлетіко».

Сумарно для «Реала» це 94 трофей! 35 разів виграли чемпіонат Іспанії, 19 – Кубок Іспанії, 12 – Суперкубок країни, на міжнародному рівні 14 перемог у Лізі чемпіонів, два Кубки УЄФА, п'ять Суперкубків, три Міжконтинентальні кубки та чотири клубні чемпіонати світу.

«Реал» виграв 17 з 19 останніх фіналів – у вирішальних матчах рівних просто немає. Останнім часом трофей у очних матчах у «Мадрида» забирав лише «Атлетіко»: у двоматчевому Суперкубку Іспанії-2014 та Суперкубку УЄФА-2018, коли знадобився додатковий час.

Нагадаємо, три українки здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Також білоруський спортсмен виставить на аукціон свою медаль, щоб допомогти ЗСУ.

Раніше відомий боксер написав зворушливий пост про Віталія Кличка та українців.

Світові боксери не вперше звертаються зі словами підтримки до українців. Раніше легенда світового боксу американець Майк Тайсон висловив підтримку українському народу.

Раніше боксер поділився своєю думкою щодо масштабної військової агресії Росії проти України, а також оцінив активну участь братів Кличків в обороні нашої країни.

Теги: УЄФА навколофутбол спорт ФК Реал (Мадрид)

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