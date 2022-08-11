«Реал» здобув Суперкубок УЄФА

«Реал» обіграв «Айнтрахт» у матчі за Суперкубок УЄФА

Відбувся матч за Суперкубок УЄФА, в якому мадридський «Реал» обіграв франкфуртський «Айнтрахт» з рахунком 2:0. Зустріч проходила у столиці Фінляндії, місті Гельсінкі, на стадіоні «Олімпіастадіон».

Рахунок на 37-й хвилині відкрив Давид Алаба. Австрійський захисник вершкових відзначився після замішання у штрафному майданчику франкфуртців. Другий м'яч на 65-й хвилині з передачі Вінісіуса Жуніора на рахунку нападаючого Каріма Бензема, у цьому епізоді невдало зіграв воротар «Айнтрахта» Кевін Трапп.

Гра обслуговувала бригада арбітрів на чолі з британцем Майклом Олівером. Допомагали йому англійці Стюарт Берт та Саймон Беннет, резервним суддею був призначений Донатас Румшас із Литви.

«Реал» виграв п'ятий Суперкубок УЄФА – до того брали три на короткому відрізку (2014-й, 2016-й, 2017-й), а вперше перемагали 2002-го, одразу після виграної Ліги чемпіонів з великим голом Зінедіна Зідана у фіналі.

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За кількістю Суперкубків «Реал» тепер зрівнявся з «Барселоною» та «Міланом» - у всіх по п'ять таких титулів. Найчастіше їх не вигравав ніхто: чотири у «Ліверпуля», по три – у «Аякса» та «Атлетіко».

Сумарно для «Реала» це 94 трофей! 35 разів виграли чемпіонат Іспанії, 19 – Кубок Іспанії, 12 – Суперкубок країни, на міжнародному рівні 14 перемог у Лізі чемпіонів, два Кубки УЄФА, п'ять Суперкубків, три Міжконтинентальні кубки та чотири клубні чемпіонати світу.

«Реал» виграв 17 з 19 останніх фіналів – у вирішальних матчах рівних просто немає. Останнім часом трофей у очних матчах у «Мадрида» забирав лише «Атлетіко»: у двоматчевому Суперкубку Іспанії-2014 та Суперкубку УЄФА-2018, коли знадобився додатковий час.

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