Чи приїде очільниця МОК Ковентрі в Україну? Коментар першого віцепрезидента НОК Перевезенцева
Перевезенцев зазначив, що НОК України вже запрошував Ковентрі до нашої країни
Перший віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Олексій Перевезенцев в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував можливість приїзду до України очільниці МОК Кірсті Ковентрі.
«Зараз Ковентрі стоїть перед низкою серйозних викликів.
Дуже непроста ситуація з юнацькими Олімпійськими іграми, які мають у цьому році відбутися в Дакарі (Сенегал).
І от США, наприклад, висувають багато застережень щодо проведення цих ігор. Зокрема, згадують про епідеміологічну та безпекову ситуацію в країні. Хоча, вона є набагато кращою, ніж в багатьох інших країнах Африки.
Для Ковентрі, як для представниці африканського континенту, ці юнацькі Олімпійські ігри є дуже важливими. А вони зараз, як на мене, виглядають не досить привабливим та вдалим проєктом», – розповів Перевезенцев.
Він також зазначив, що НОК України вже запрошував Ковентрі до нашої країни.
«Скажу так. Я сподіваюсь, що Ковентрі висловить солідарність Україні і знайде час в своєму напруженому графіку, щоб відвідати нашу країну. Ми в НОК над цим працюємо. Ми її вже запрошували до України. І, можливо, це дасть такий новий імпульс для сприйняття з боку світової спортивної спільноти тих процесів, з якими ми тут стикаємось. У нас дуже багато зруйнованих об’єктів спортивної інфраструктури, багато спортсменів і тренерів загинула. Хтось боронить Україну. Багато спортсменів і тренерів виїхали за кордон і змушені там тренуватися», – повідомив перший віцепрезидент Національного олімпійського комітету України.
Нагадаємо, Олексій Перевезенцев прокоментував відсторонення українського скелетоніста Владислава Гераскевича від Олімпійських ігор.
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