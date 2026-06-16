Чи приїде очільниця МОК Ковентрі в Україну? Коментар першого віцепрезидента НОК Перевезенцева

Перевезенцев зазначив, що НОК України вже запрошував Ковентрі до нашої країни

Перший віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Олексій Перевезенцев в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував можливість приїзду до України очільниці МОК Кірсті Ковентрі.

«Зараз Ковентрі стоїть перед низкою серйозних викликів.

Дуже непроста ситуація з юнацькими Олімпійськими іграми, які мають у цьому році відбутися в Дакарі (Сенегал).

І от США, наприклад, висувають багато застережень щодо проведення цих ігор. Зокрема, згадують про епідеміологічну та безпекову ситуацію в країні. Хоча, вона є набагато кращою, ніж в багатьох інших країнах Африки.

Для Ковентрі, як для представниці африканського континенту, ці юнацькі Олімпійські ігри є дуже важливими. А вони зараз, як на мене, виглядають не досить привабливим та вдалим проєктом», – розповів Перевезенцев.

Він також зазначив, що НОК України вже запрошував Ковентрі до нашої країни.

«Скажу так. Я сподіваюсь, що Ковентрі висловить солідарність Україні і знайде час в своєму напруженому графіку, щоб відвідати нашу країну. Ми в НОК над цим працюємо. Ми її вже запрошували до України. І, можливо, це дасть такий новий імпульс для сприйняття з боку світової спортивної спільноти тих процесів, з якими ми тут стикаємось. У нас дуже багато зруйнованих об’єктів спортивної інфраструктури, багато спортсменів і тренерів загинула. Хтось боронить Україну. Багато спортсменів і тренерів виїхали за кордон і змушені там тренуватися», – повідомив перший віцепрезидент Національного олімпійського комітету України.

Нагадаємо, Олексій Перевезенцев прокоментував відсторонення українського скелетоніста Владислава Гераскевича від Олімпійських ігор.