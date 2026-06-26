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«Завжди будеш іноземцем». Біженка розкрила реалії життя українців у Франції

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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фото: chance4traveller

Українка розповіла, що стає на заваді комфортній еміграції у Франції

До початку повномасштабного вторгнення життя українських мігрантів у Франції було нелегким. Наразі мало чого змінилося. Як пише «Главком», такої думки про еміграцію українців дотримується викладачка французької мови з України Ірина.

Ставлення до іноземців

Українка Ірина розповіла про реалії життя у Франції. За її словами, українцям у цій країні ніколи не стати «своїми». «По-перше, ти тут ніколи не зійдеш за свого, завжди будеш просто якимось іноземцем», – зауважила вона.

Бюрократія

Також у Франції складно отримати документи, на їх оформлення треба чекати роками, наприклад, на страхування. «До повномасштабного вторгнення життя українських мігрантів тут було дуже складним. Багато людей жили без документів, і зараз це теж не схоже на легку прогулянку. По-друге, це нескінченна бюрократична тяганина. Люди чекають на документи роками. Я сама через одну дрібну помилку жила без страхування два роки, а зараз чекаю на посвідку на проживання вже дуже давно. І це ще квіточки», – зауважила жінка.

Мова

Ще однією перешкодою для комфортного життя у Франції є знання місцевої мови. Без цього складно влаштуватися на роботу.

«По-третє, мова. Мені пощастило вивчити її до приїзду. Але мовний бар'єр не дозволяє багатьом знайти роботу, піти на навчання і ще зробити дуже багато речей. Франція – це як велика бюрократична соціальна машина, яка тобі дуже багато в чому допомагає, але іноді просто обмежує деякі твої дії та бажання», – резюмувала авторка відео.

Нагадаємо, блогерка Катерина, яка вже понад чотири роки живе у Франції вважає, що життя у Франції підходить усім, адже ця країна має власні недоліки. За словами дівчини, Франція має свої недоліки, один із них – це бюрократія. Також у цій країні однакова зарплата в більшості сфер, а висока оплата праці лише в меншої частки населення.

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Теги: Франція біженці еміграція українці за кордоном

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