Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 16 листопада

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 16 листопада
Востаннє Норвегія їздила на ЧС з легендарним Уле Гуннаром Сульшером, який тренував Ерлінга Голанда у «Молде»
фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Україна, як і низка інших команд, лишаються в боротьбі за поїздку на мундіаль

Вчора розпочався заключний тур кваліфікації на світову першість-2026 з футболу, після якого визначилася низка учасників плей-оф. Про це повідомляє «Главком»

Найважливішим результатом дня стала перемога України над Ісландією у матчі за виживання. Підопічні Сергія Реброва у березні продовжать свою участь в одному з міні-турнірів на вибування, який визначить учасника Чемпіонату світу. До когорти других місць також вчора приєдналися команди Ірландії та Італії.

Ірландці видали блискучий матч проти Угорщини: Трой Перротт забив хет-трик, причому вирішальний м'яч прийшовся на шосту хвилину компенсованого часу. Завдяки цьому вони продовжать боротьбу в плей-оф, з якого зуміли вийти на головний турнір для збірних лише одного разу: у 2002 році це було інтерконтинентальне протистояння з Іраном, яке завершилося перемогою 2:1 «хлопців у зеленому». 

А ось італійці не зуміли стримати команду Норвегії. Команда на чолі з Ерлінгом Голандом, хоч і поступалася за підсумком першого тайму, в другій 45-хвилинці забила чотири рази, два з яких були на рахунку власне форварда «Манчестер Сіті» з проміжком в одну хвилину між ними. Норвежці відправляться на свій перший за 28 років мундіаль та спробують вперше подолати стадію 1/8 фіналу. 

Одним з найбільш приємних результатів вечора також стала нищівна перемога Португалії над Вірменією. Вірмени, які звільнили колишнього тренера збірної України Олександра Петракова та мають у своєму складі гравця чемпіонату РФ Едуарда Сперцяна, нічого не зуміли нав'язати команді суперників навіть без Кріштіану Роналду в складі, який пропускав гру через червону картку. 

Матчі відбору продовжаться сьогодні, серед яких будуть і цікаві для України поєдинки в контексті потенційного першого кошика плей-оф. 

Відбір чемпіонату світу. Десятий тур

Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Франція – Азербайджан 3:1 (3:1)

Голи: Дадашов, 4 – Матета, 17, Акліуш, 30, Махаммадалієв (автогол), 45

Група F

Португалія – Вірменія 9:1 (5:1)

Голи: Вейга, 7, Рамуш, 28, Невеш, 30, 41, 81, Фернандеш, 45+3, 51, 72, Консенйсан, 90+2 – Сперцян, 18

Угорщина – Ірландія 2:3 (2:1)

Голи: Лукач, 3, Варга, 37 – Перротт, 15, 80, 90+6

Група I

Італія – Норвегія 1:4 (1:0)

Голи: Еспозіто, 11 – Нуса, 63, Голанд, 78, 79, Ларсен, 90+3

Ізраїль – Молдова 4:1 (1:1)

Голи: Тургерман, 21, Ревіво, 65, Перец, 85, Бабогло (автогол), 88 – Ніколаєску, 37

Група K

Албанія – Англія 0:2 (0:0)

Голи: Кейн, 74, 82

Сербія – Латвія 2:1 (0:1)

Голи: Катай, 49, Станкович, 60 – Гутковскіс, 12

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

