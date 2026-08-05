Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

«Наша дівчина виграє US Open». Костюк у Канаді стала особливою гостею улюбленого гурту

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Наша дівчина виграє US Open». Костюк у Канаді стала особливою гостею улюбленого гурту
Марта Костюк «зарядилася» на шоу в Канаді
фото: Getty Images

Тенісна зірка побувала за лаштунками концерту музичної ватаги

Українка Марта Костюк перед стартом Canadian Open відвідала виступ ісландського рок-гурту Kaleo. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Друга ракетка України захоплюється творчістю команди впродовж десятиліття. У канадському Торонто Костюк отримала VIP-перепустку на концерт Kaleo. За лаштунками вона мала нагоду поспілкуватися з музикантами та навіть отримала від них сувеніри.

«Останні 10 років ваша музика була складовою як найкращих, так і найважчих моментів мого життя. Побачити вас знову наживо було чимсь особливим. Дякую за запрошення за лаштунки, за розмови, сміх і прекрасний вечір. До наступної зустрічі», – написала Костюк.

Українській тенісистці дісталися особливі подарунки від Kaleo. Зокрема, вона похизувалася гітарними медіаторами. Також музиканти залишили автографи на вініловій платівці гурту.

На допис Костюк в Instagram відреагував менеджер Kaleo Стів Маркофф. Він зробив репост розповіді тенісистки про концерт і зробив сміливий прогноз на останній мейджор 2026 року. «Наша дівчина виграє US Open», – написав музичний функціонер.

До слова, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Нагадаємо, нещодавно Костюк знялася з престижних змагань у США. Вона вирішила не брати участі в DC Open у Вашингтоні. Натомість українка зосередиться на інших турнірах підготовки до US Open.

Теги: музикант теніс Марта Костюк US Open

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дар'я Снігур зазнала невдачі у вирішальному поєдинку
Снігур програла фінал тенісного турніру в Празі
26 липня, 16:51
Дар'я Снігур встановила новий орієнтир
Тріо українок оновило персональні рекорди в рейтингу найкращих тенісисток світу
27 липня, 12:30
Яннік Сіннер проживає в Монако
Сіннер опинився під шквалом критики: у чому звинувачують найсильнішого тенісиста світу
27 липня, 23:04
Анастасія Сухотіна попрощалася з великим тенісом
Російська тенісистка отримала багаторічну дискваліфікацію за серію порушень
29 липня, 18:16
Борис Беккер є володарем шести титулів Великого шлема
Легендарний тенісист закликав позбавити фінансування спортсменів, які годинами сидять в Інстаграмі
1 серпня, 15:20
Олександра Олійникова відкрила темний бік асоціації
Олійникова звинуватила Жіночу тенісну асоціацію у зриві благодійного аукціону
2 серпня, 17:16
Александра Еала проводить найкращий сезон у кар'єрі
Еала повторила рідкісне досягнення Серени Вільямс на тенісному турнірі в Торонто
3 серпня, 16:39
У матчі за вихід до 1/8 фіналу Костюк зустрінеться з 19-ю сіяною Медісон Кіз
Костюк перемогла канадку українського походження на турнірі в Торонто
Сьогодні, 10:05
У третьому колі турніру в Торонто Марта Костюк зіграє з 19-ю сіяною американкою Медісон Кіз
Костюк прокоментувала свій вдалий старт на турнірі у Торонто
Сьогодні, 10:41

Скотч. Спорт

«Наша дівчина виграє US Open». Костюк у Канаді стала особливою гостею улюбленого гурту
«Наша дівчина виграє US Open». Костюк у Канаді стала особливою гостею улюбленого гурту
Дружина Роналду натрапила на хейт через свою фігуру
Дружина Роналду натрапила на хейт через свою фігуру
Роналду показав вражаючу колекцію спорткарів
Роналду показав вражаючу колекцію спорткарів
Дружина Олександра Зінченка показала, як подорослішали їхні доньки (фото)
Дружина Олександра Зінченка показала, як подорослішали їхні доньки (фото)
Зірковий баскетболіст НБА закрутив роман з російською моделлю
Зірковий баскетболіст НБА закрутив роман з російською моделлю
Одна з найгарніших тенісисток показала тренування під час вагітності
Одна з найгарніших тенісисток показала тренування під час вагітності

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua