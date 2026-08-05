«Наша дівчина виграє US Open». Костюк у Канаді стала особливою гостею улюбленого гурту

Тенісна зірка побувала за лаштунками концерту музичної ватаги

Українка Марта Костюк перед стартом Canadian Open відвідала виступ ісландського рок-гурту Kaleo. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Друга ракетка України захоплюється творчістю команди впродовж десятиліття. У канадському Торонто Костюк отримала VIP-перепустку на концерт Kaleo. За лаштунками вона мала нагоду поспілкуватися з музикантами та навіть отримала від них сувеніри.

«Останні 10 років ваша музика була складовою як найкращих, так і найважчих моментів мого життя. Побачити вас знову наживо було чимсь особливим. Дякую за запрошення за лаштунки, за розмови, сміх і прекрасний вечір. До наступної зустрічі», – написала Костюк.

Українській тенісистці дісталися особливі подарунки від Kaleo. Зокрема, вона похизувалася гітарними медіаторами. Також музиканти залишили автографи на вініловій платівці гурту.

На допис Костюк в Instagram відреагував менеджер Kaleo Стів Маркофф. Він зробив репост розповіді тенісистки про концерт і зробив сміливий прогноз на останній мейджор 2026 року. «Наша дівчина виграє US Open», – написав музичний функціонер.

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До слова, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Нагадаємо, нещодавно Костюк знялася з престижних змагань у США. Вона вирішила не брати участі в DC Open у Вашингтоні. Натомість українка зосередиться на інших турнірах підготовки до US Open.