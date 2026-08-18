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Костюк і Стернс здолали легендарних сестер Вільямс на старті парного турніру в Цинциннаті

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Костюк і Стернс здолали легендарних сестер Вільямс на старті парного турніру в Цинциннаті
Марта Костюк вдало розпочали виступи у парі
фото: Getty Images

У другому колі Костюк та Стернс зіграють із китаянкою Ханьюй Го та француженкою Крістіною Младенович

Українка Марта Костюк та американка Пейтон Стернс у першому колі парного турніру в Цинциннаті перемогли легендарних Серену та Вінус Вільямс. Про це інформує «Главком».

Зустріч тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 1:6, 10:8.

У ході матчу Костюк і Стернс виконали один ейс, припустилися чотирьох подвійних помилок і реалізували два з п'яти брейк-поїнтів. На рахунку сестер Вільямс два ейси, три подвійні помилки та два реалізовані брейк-пойнти з семи.

У другому колі Костюк та Стернс зіграють із китаянкою Ханьюй Го та француженкою Крістіною Младенович.

Чим відомі сестри Вільямс

В активі Серени Вільямс 73 титули WTA. Вона сім разів вигравала Відкритий чемпіонат Австралії, тричі – Відкритий чемпіонат Франції, сім разів – Вімблдон та шість разів – Відкритий чемпіонат США.

Також на її рахунку три золоті медалі Олімпійських ігор у парному розряді, одна – в одиночному. У парному розряді Вільямс виграла 14 турнірів Великого шолома. Американка є єдиною тенісисткою в історії, яка виграла кар'єрний «Золотий шолом» (перемоги у чотирьох турнірах Великого шолома та на Олімпіаді) в одиночному та парному розрядах.

Вінус Вільямс дебютувала в жіночому турі ще в жовтні 1994 року. До першого фіналу на рівні WTA дійшла восени 1997-го, а прем'єрний турнір виграла в лютому наступного року.

У наступні два десятиліття виграла ще 48 титулів одиночного розряду. Зокрема, сім разів тріумфувала на мейджорах (Вімблдон – п'ять разів, US Open – двічі). Також виграла по одному Grand Slam Cup та Tour Finals, а в 2000 році здобула «золото» Олімпіади в Сіднеї. Востаннє грала фінали в 2017-му (три поразки).

У парному розряді виграла 22 титули, зокрема 14 разів перемогла на мейджорах. Тричі тріумфувала в дуетах на Олімпійських іграх. Двічі виграла турніри серії Grand Slam у міксті.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

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Теги: теніс Вінус Вільямс Серена Вільямс Марта Костюк

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