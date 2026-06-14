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Чемпіонат світу 2026. Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія: досьє на команди групи K

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіонат світу 2026. Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія: досьє на команди групи K
Кріштіану Роналду завжди прагне вигравати титули
фото: EPA

Піренейська збірна готова замахнутися на вершину планети

У четвер, 11 червня, стартував Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету K – у черговому матеріалі «Главкома».

Збірна Португалії

  • Рейтинг ФІФА: 5-те місце
  • Найкращий результат на чемпіонатах світу: третє місце (1966)
  • Головний тренер: Роберто Мартінес
  • Капітан: Кріштіану Роналду
  • Провідний гравець: Бруну Фернандеш

Для цілого покоління вболівальників цей Чемпіонат світу (ЧС) запам'ятається крізь призму прощальних виступів Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Останньому цьогоріч виповнився 41. Тим не менше, найбільшим досягненням для португальця на Кубку світу залишається півфінал дебютного ЧС-2006. Звісно, він привів Португалію до інших вершин – тріумфи на Євро-2016 та в двох сезонах Ліги націй теж виглядають солідно. Та лише можна уявити, як потенційний трофей Чемпіонату світу виведе на новий рівень одвічні суперечки щодо місця в історії футболу для Роналду та Мессі.

Збірна Португалії виграла кваліфікаційну групу, настрілявши 20 м'ячів за шість матчів. Забивали всі, та найбільше – п'ятиразовий володар «Золотого м'яча». Зокрема, Роналду оформив дублі в протистояннях із Вірменією та Угорщиною. А ще нападник нарешті став чемпіоном Саудівської Аравії зі столичним «Аль-Насром». У тамтешній першості ветеран оформив 28 голів, та в перегонах бомбардирів поступився мексиканцю Хуліану Кіньйонесу (33 м'ячі) та англійцю Айвену Тоуні (32). Тим не менше, форма залишається приголомшливою для такого солідного віку.

Бруну Фернандеш довів майстерність передач до абсолюту
Бруну Фернандеш довів майстерність передач до абсолюту
фото: LUSA

Проте, принаймні для частини оглядачів Роналду – головна проблема Португалії. Мовляв, його безумовний статус основного заважає національній команді зробити останній якісний крок у коло претендентів на світовий титул. А егоїстична манера гри, можливо, виглядає злегка застарілою у сучасному футболі. З іншого боку, іншого справжнього форварда такого рівня у національній команді фактично немає. Ось Гонсалу Рамуш уже третій рік безуспішно намагається стати основним у французькому «Парі Сен-Жермен» (12 голів за сезон у всіх турнірах).

Тим більше, схема 4-2-3-1, що легко трансформується в 4-3-3, від Роберто Мартінеса надає широку можливість іншим виконавцям проявити себе. Зокрема, багато чекають від Бруну Фернандеша. Атакувальний хавбек у складі «Манчестер Юнайтед» став новим рекордсменом англійської Прем'єр-ліги за кількістю результативних передач за сезон (21 асист). Тепер на його гострі паси чекають ті ж Роналду з Рамушем, а ще Рафаел Леан, Франсішку Консейан, Жуан Фелікс, Гонсалу Гедеш, Франсішку Трінкан. А флангові оборонці Жуан Канселу та Нуну Мендеш готові Фернандеша підстрахувати.

Орієнтовний склад збірної Португалії на ЧС-2026
Орієнтовний склад збірної Португалії на ЧС-2026
інфографіка: Squawka

Збірна ДР Конго

  • Рейтинг ФІФА: 46-те місце
  • Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1974)
  • Головний тренер: Себастьєн Десабр
  • Капітан: Шансель Мбемба
  • Провідний гравець: Йоан Вісса

Після понад півстолітньої паузи на Мундіаль повернулися представники ДР Конго. Їхні футбольні предки ще під вивіскою Заїру безславно виступили на ЧС-1974 – нуль очок, нуль голів, безапеляційне фіаско з Югославією (0:9). Шлях конголезців на цей Кубок світу був непростим. У кваліфікації вони фінішували другими після збірної Сенегалу та змушені були долати додаткове сито відбору. Спершу в плеойф кваліфікації «леопарди» мінімально здолали Камерун, а потім лише в серії пенальті дотиснули збірну Нігерії. У фіналі же міжконтинентального плейоф Ямайку вдалося переграти в овертаймі.

Творцем цього успіху збірної ДР Конго став Себастьєн Десабр. Французький фахівець очолив національну команду в 2022 році. Він збудував свою кар'єру саме в Африці. Там тренер завоював чемпіонські титули в Камеруні, Тунісі й Анголі, а «леопарди» стали його другим досвідом на чолі збірних після Уганди. Для початку Десабр, який ніколи не грав на серйозному рівні, вивів ДР Конго в півфінал Кубка африканських націй-2023. Там підопічні француза лише мінімально поступилися збірній Кот-д'Івуару, а в поєдинку за «бронзу» ПАР змогла перемогти конголезців лише в серії пенальті. Близькі матчі – почерк фахівця.

Йоан Вісса відповідатиме за атакувальні дії «леопардів»
Йоан Вісса відповідатиме за атакувальні дії «леопардів»
фото: BackpagePix

Найбільшою зіркою цієї команди залишається Йоан Вісса. Нападник мав важкий сезон. На фініші літнього трансферного вікна він змінив прописку, перебравшись в англійський «Ньюкасл». Та дебютувати за «сорок» Вісса вдалося аж у грудні. Як наслідок, стати основним на «Сент-Джеймс Парк» він поки не зумів, а в трьох турнірах (АПЛ, Ліга чемпіонів, Кубок ліги) оформив лише по одному забитому м'ячу. Та потенціал цього універсального форварда колосальний. Якщо він підійде до турніру в оптимальній формі, то суперникам конголезців буде несолодко.

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Вісса виглядатиме органічно в обох схемах, які використовуватиме Десабр. Він може бути фланговим нападником у формації 4-3-3 та зіграти на вістрі в обережнішому варіанті 4-1-4-1. Щоправда, на роль центрфорварда претендуватиме і ветеран севільського «Бетіса» Седрік Бакамбу (чотири голи в усіх турнірах за сезон). А от лінія оборони всуціль складена з колишніх і сучасних виконавців чемпіонату Англії. Виклик – вік цих хлопців. На чотирьох вони давно «розміняли» сотню. Зокрема, лівому оборонцю Артуру Масуаку виповнилося 32.

Орієнтовний склад збірної ДР Конго на ЧС-2026
Орієнтовний склад збірної ДР Конго на ЧС-2026
інфографіка: Squawka

Збірна Узбекистану

  • Рейтинг ФІФА: 50-те місце
  • Найкращий результат на чемпіонатах світу:
  • Головний тренер: Фабіо Каннаваро
  • Капітан: Ельдор Шомуродов
  • Провідний гравець: Абдукодір Хусанов

«Білі вовки» завершили довгий шлях на Мундіаль. Донедавна найкращим досягненням узбецького футболу був фінал кваліфікації до ЧС-2006. Із Максимом Шацьких на вістрі тоді Узбекистан лише за правилом виїзного гола поступився збірній Бахрейну місцем у міжконтинентальному плейоф. Цього разу національна команда разом із Іраном у третьому раунді відбору залишила позаду міцні збірні ОАЕ та Катару. Та історичне досягнення не врятувало Тімура Кападзе від звільнення на користь зіркового фахівця.

Восени торік Узбекистан очолив Фабіо Каннаваро. Чемпіон світу-2006 вибудував тренерську кар'єру саме в Азії. Він працював у Китаї та Саудівській Аравії перед повернення до Європи. Та якщо з «Гуанчжоу Евергранд» італієць виграв китайську Суперлігу, то з «Удінезе» на батьківщині ледь не вилетів із Серії A. Двоякі враження наразі й від роботи Каннаваро зі збірною Узбекистану. Команда під його керівництвом зіграла вісім спарингів, у яких або перемагала (п'ять разів), або програвала (тричі). До того ж, поразок «Білі вовки» зазнали від учасників ЧС-2026 – Уругваю (1:2), Канади (0:2), Нідерландів (1:3).

Абдукодір Хусанов набрався досвіду в АПЛ
Абдукодір Хусанов набрався досвіду в АПЛ
фото: UFA

З упевненістю можна стверджувати, що Узбекистан гратиме з трьома оборонцями. Каннаваро в контрольних поєдинках використовував дві схеми з тріо центрбеків – 3-4-3 та 3-4-2-1. Саме тут гратиме найбільш зірковий футболіст національної команди. Абдукодір Хусанов входив до обойми самого Хосепа Гвардіоли в «Манчестер Сіті» (37 матчів) та неабияк додав за півтора року в Англії. А ще варто звернути увагу на правого вінгера Аббосбека Файзуллаєва зі стамбульського «Башакшехіра». У дебютний рік у Туреччині цей хлопець оформив чотири голи та сім асистів у 22.

Цей вихованець ташкентського «Пахтакора» разом зі старшим на три роки Остоном Уруновим допомагатиме капітану збірної Узбекистану Ельдору Шомуродову. Контракт форварда досі належить італійській «Ромі», та цей сезон він провів на правах оренди в тому ж «Башакшехірі». Узбецький нападник став головною ударною силою команди та витягнув улюблений клуб Реджепа Таїпа Ердогана в Лігу конференцій. Та ще й титул найкращого бомбардира турецької Суперліги розділив (22 м'ячі).

Орієнтовний склад збірної Узбекистану на ЧС-2026
Орієнтовний склад збірної Узбекистану на ЧС-2026
інфографіка: Squawka

Збірна Колумбії

  • Рейтинг ФІФА: 13-те місце
  • Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/4 фіналу (2014)
  • Головний тренер: Нестор Лоренсо
  • Капітан: Хамес Родрігес
  • Провідний гравець: Луїс Діас

Після паузи з ЧС-2022 на Мундіаль повернулися «кав'ярники» з Латинської Америки. Вершиною Колумбії на чемпіонатах світу залишається чвертьфінал у 2014 році. Той турнір відкрив планеті Хамеса Родрігеса, який відтоді встиг помандрувати провідними та другорядними чемпіонатами й зібрав цілу колекцію індивідуальних та командних трофеїв. А на цей Чемпіонат світу атакувальний хавбек приїхав у ролі капітана колумбійської збірної. Щоб бути в оптимальних кондиціях він кілька місяців провів у МЛС за «Міннесоту Юнайтед».

У кваліфікації Колумбія фінішувала третьою. Проте, команді бракувало стабільності. Удома «кав'ярники» розібралися зі збірними Аргентини та Бразилії та загалом оформили п'ять із семи перемог. Натомість на виїзді підопічні Нестора Лоренсо перемогли лише двічі (Парагвай, Венесуела). І хоч аргентинцям не програли, але поступилися Уругваю, Бразилії та навіть Болівії. Та на Кубку світу на фоні суперників у групі в Мексиці та Маямі колумбійці, вочевидь, почуватимуться господарями.

Луїс Діас і асистувати партнерам, і забити самотужки вміє
Луїс Діас і асистувати партнерам, і забити самотужки вміє
фото: EFE

Хамес залишається ментальним лідером збірної Колумбії. Однак, забезпечувати результат будуть інші. Наприклад, вінгер Луїс Діас. У складі мюнхенської «Баварії» він провів найкращий сезон у кар'єрі – 26 голів, 23 асисти та требл на внутрішній арені як нагорода. До дебютного Мундіалю колумбієць підходить у чудовій формі. А в ролі Гаррі Кейна для нього буде Луїс Суарес. Повний тезка уругвайської зірки та володаря «Золотого м'яча-1960» став новою знахідкою лісабонського «Спортінга» після продажу Віктора Йокереса. Суарес оформив 38 м'ячів у всіх турнірах за 53 поєдинки.

Лоренсо робить ставку на схему 4-2-3-1. Так він зможе залучити до атакувальних дій згаданих Хамеса, Діаса та Суареса, а також, найімовірніше, Джона Аріаса з бразильського «Палмейраса» на правий фланг. Натомість за центр поля відповідатимуть Джефферсон Лерма з лондонського «Крістал Пелас» і опорник лісабонської «Бенфіки» Річард Ріос. І хоч оборона збірної Колумбії не завжди виглядає надійно, та підстрахувати партнерів готовий досвідчений голкіпер Давід Оспіна («Атлетіко Насьйональ»).

Орієнтовний склад збірної Колумбії на ЧС-2026
Орієнтовний склад збірної Колумбії на ЧС-2026
інфографіка: Squawka

Прогноз Opta Analyst для групи K Чемпіонату світу 2026

Португальська збірна вибилася в безумовні фаворити квартету за версією аналітиків порталу Opta Sports. Роналду та компанія вийдуть у плейоф із вірогідністю 95,76 %. Кількість очікуваних від піренейців очок склала 6,46 пункта. Другими в списку йдуть колумбійці. Путівку в 1/16 фіналу для «кав'ярників» оцінили на 84,56 % або 4,98 очікуваних очка.

Натомість ДР Конго та Узбекистану доведеться визначити головного невдаху групи. Шанси обох збірних вийти в плейоф лише трохи перевищили 40 %. Натомість кількість очікуваних очок – 2,64 та 2,58 пункта відповідно – у випадку реалізації прогнозу навряд дозволять їм претендувати на місце в 1/16 фіналу з третього місця.

Прогноз аналітиків Opta для квартету K
Прогноз аналітиків Opta для квартету K
інфографіка: Opta Analyst

Антон Федорців, «Главком»

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Теги: Луїс Діас ЧС-2026 Бруну Фернандеш Давід Оспіна Кріштіану Роналду Хамес Родріґес НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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