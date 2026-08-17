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«Полісся» – «Зоря». Прогноз і анонс на матч третього туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» – «Зоря». Прогноз і анонс на матч третього туру УПЛ
«Поліські вовки» в еліті луганцям не програють
фото: ФК «Зоря»

Амбітні колективи зустрінуться в Житомирі

Сьогодні, 17 серпня, житомирське «Полісся» на домашній арені прийме луганську «Зорю» у рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Зоря»

Шанси «поліських вовків» на 11:25 17 серпня виглядають привабливішими, вважають фахівці GGBET. На потенційну звитягу команди Руслана Ротаня закладено коефіцієнт 1,47. Тим часом імовірну перемогу луганців оцінено кефом 7,19. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 4,48. На впевнений же успіх житомирян (2:0) запропоновано коефіцієнт 6,41. Зате на тотал більше 3,5 закладено кеф 3,17.

Передматчевий стан команд

«Полісся» у новому сезоні УПЛ стартувало з двох перемог. Спершу житомиряни розібралися з одеським «Чорноморцем» (2:1). Голи до свого активу записали вінгер Велетень і нападник Краснопір. Далі підопічні Ротаня здолали «Харків» (3:1). Забитими м'ячами відзначилися той же Краснопір, оборонець Чоботенко та півзахисник Брагару.

Натомість «Зоря» на старті перемогла «Колос» із Ковалівки (2:0). Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. А ось далі команда Віктора Скрипника не впоралася з криворізьким «Кривбасом» (1:3). Єдиний м'яч у складі луганського колективу виявився автоголом оборонця суперника Мпанзу.

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Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Історія очних зустрічей

Команди зіграли шість поєдинків у Прем'єр-лізі. Наразі «Зоря» жодного разу не здолала житомирян. «Полісся» тричі перемогло, а ще три матчі завершилися внічию. У кожному сезоні «поліські вовки» перемагають луганців одного разу.

У минулій кампанії команда Ротаня здобула домашню перемогу над «Зорею» (2:0). Тоді по голу до свого активу записали вінгери Гуцуляк і Назаренко. Натомість в другому колі суперники розійшлися без забитих м'ячів (0:0). Найкращий бомбардир протистояння – згаданий Назаренко (два голи).

Де дивитися матч «Полісся» – «Зоря»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зоря» УПЛ ФК «Полісся»

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