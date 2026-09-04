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Олександр Зінченко може продовжити кар'єру у топ-клубі Італії

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Олександр Зінченко може продовжити кар'єру у топ-клубі Італії

Український захисник все ще залишається вільним агентом

Захисник зібрної України Олександр Зінченко може продовжити кар'єру у складі «Роми». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Філіппо Біафора.

29-річний футболіст, який став вільним агентом цього літа після того, як підійшов до кінця його контракт з «Арсеналом», привертає увагу італійського клубу. Також на радари римлян потрапив португалець Рафаел Геррейро, який, як і Зінченко, є лівим захисником.

З лютого Олександр відновлюється від травми хрестоподібних зв'язок, яку він отримав у складі «Аякса», кольори якого захищав на правах оренди.

Олександр Зінченко приєднався до «Арсенала» влітку 2022 року. За цей він провів 91 матч у футболці канонірів, забив 3 голи та віддав 5 гольових передач.

«Рома» у поточному сезоні стартувала доволі впевнено: дві перемоги у Серії А та перше місце турнірної таблиці. У Лізі чемпонів вовки зустрінуться з «Фенербахче», «Реалом», «Слованом», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Спортінгом», АЕКом та «Ліллем».

Нагадаємо, що Україна та Польща планують подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу.

До слова, «Аль-Ахлі» виключить Артема Бондаренка з заявки на чемпіонат Саудівської Аравії.

 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко ФК Рома

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