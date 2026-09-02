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Чоловік Еліни Світоліної здобув історичну перемогу на US Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чоловік Еліни Світоліної здобув історичну перемогу на US Open
Монфіс переміг Вальєхо у першому колі US Open

40-річний Гаель Монфіс продовжує дивувати тенісних вболівальників

Колишня шоста ракетка світу та чоловік українки Еліни Світоліної французький тенісист Гаель Монфіс після перемоги над парагвайцем Адольфо Даніелем Вальєхо увійшов до історії US Open. Про це повідомляє «Главком».

Монфіс переміг Вальєхо у першому колі US Open – 2:6, 6:1, 6:2, 6:0.

Француз став третім тенісистом за останні 50 років, якому вдалося здобути перемогу в матчі на US Open у віці 40 років або старше. Раніше це досягнення підкорялося лише дворазовому чемпіону US Open Кену Розуоллу, який виграв матч у віці 42 років у 1977 році, та п'ятиразовому переможцю турніру Джиммі Коннорсу – у 40 років у 1992 році.

Наступним суперником Монфіса на US Open стане 15-та ракетка світу Ленер Тьєн (США).

За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів. Він тричі грав у фіналах турнірів серії «Мастерс»: Париж-2009 (програв Новаку Джоковичу), Париж-2010 (програв Робіну Содерлінгу) і Монте-Карло-2016 (програв Рафаелю Надалю).

На турнірах Grand Slam Монфіс свій найкращий результат показав на Ролан Гаррос 2008 і US Open 2016, коли доходив до півфіналу. Двічі він зіграв у чвертьфіналі Australian Open (2016, 2022).

У листопаді 2016 року Гаель Монфіс піднявся на шосте місце у світовому рейтингу, що стало його особистим рекордом. На тенісному корті француз заробив трохи більше $25 млн.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

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Теги: теніс Ґаель Монфіс Еліна Світоліна US Open

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