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Семиразовий чемпіон світу розкритикував регламент Формули-1

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Семиразовий чемпіон світу розкритикував регламент Формули-1
Гемілтон: Кінцева мета при пілотуванні машини Формули-1 – вичавлювати з неї все на межі

Гемілтон: Уболівальникам справді важко повністю зрозуміти цей регламент

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон («Феррарі») критично висловився про регламент сзону-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RacingNews365.

«Уболівальникам справді важко повністю зрозуміти цей регламент, і нам часто теж важко зрозуміти, тому що кінцева мета при пілотуванні машини Формули-1 – вичавлювати з неї все на межі. Чим швидше ви проходите поворот, тим більше часу ви повинні вигравати порівняно з іншими.

А тепер, тому що у нас обмежена кількість заряду батареї, ми постійно заряджаємо її, коли не натискаємо на газ, що дає зрештою швидкість. Бонусом цього року у нас менше заряду, тому що вони прибрали MGU-H, який був у нас минулого року, що трохи збиває з пантелику.

Так що, по суті, якщо ви проходите високошвидкісну ділянку на повному газу, якщо ви агресивніші, ризикуєте і проходите поворот швидше, ви страждаєте потім від нестачі швидкості, тому що недостатньо зарядили батарею», – заявив Гемілтон.

Як повідомлялося, Гемілтон здобув першу перемогу за «Феррарі» на Гран-прі Каталонії Формули-1.

На перший пітстоп Гемілтон пішов доволі рано, на 12-му колі. Тоді ж команда «Мерседес» розгадала намір ветерана. Британський гонщик наважився піти на стратегію трьох зупинок, поки решта робитиме дві. Так він збирався тримати вищий темп на коротших відрізках.

ранній другий заїзд Гемілтона в бокси дозволив йому вийти в лідери, коли за новою гумою поїхали конкуренти. А на 42-му колі стався справжній подарунок долі – через технічні проблеми Фернандо Алонсо з «Астон Мартіна» на трасі оголосили режим віртуального автомобіля безпеки. Поки інші повільно рухалися, британець з «Феррарі» встиг вирушити на третій пітстоп і виїхати першим!

Фанати Скудерії побоювалися, що пілоти «Мерседеса» швидко наздоганятимуть Гемілтона. Та натомість британський гонщик почав відриватися від них. Якщо на 45-му колі Расселл відставав на 4,4 секунди, то на 55-му – вже на понад 11.

Під кінець етапу ще й розгорнулася драма. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») на 61-му колі обійшов партнера по команді Расселла, та вже на наступному зійшов через поломку. А ще за коло до нього приєднався і Леклер із «Феррарі». Зрештою, Гемілтон упевнено тріумфував на Гран-прі Каталонії та здобув першу перемогу в складі Скудерії.

Теги: Льюїс Гемілтон Формула-1

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