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Керівник «Ред Булла» зробив невтішний прогноз на другу половину сезону Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Керівник «Ред Булла» зробив невтішний прогноз на другу половину сезону Формули-1
Лоран Мекіс не зміг зарядити оптимізмом
фото: Red Bull Content Pool

Уболівальникам команди Королеви автоспорту доведеться запастися терпінням

Очільник стайні «Ред Булл» Лоран Мекіс поділився очікуваннями колективу від виступів у другому півріччі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RacingNews365.

На Гран-прі Австрії «Ред Булл» привіз великий пакет оновлень для болідів Макса Ферстаппена та Ізака Аджара. Проте, Мекіс має стримані сподівання. Зокрема, він сумнівається у здатності виграти бодай етап до кінця сезону-2026.

«Ми не очікуємо перемог у гран-прі. Немає сумнівів, що лише австрійського оновлення буде недостатньо», – лаконічно заявив французький менеджер.

На цей момент «Ред Булл» іде четвертим у Кубку конструкторів. Пілоти команди разом набрали 128 очок. Найкращий результат – друге місце Ферстаппена в Австрії.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Британії

Андреа Кімі Антонеллі зберіг перше місце в загальному заліку чемпіонату світу. Італієць з «Мерседеса» записав до свого активу 179 очок. Далі розташувалися Джордж Расселл (154 очки) та Льюїс Гемілтон (147). Шарль Леклер із перемогою в активі піднявся на четверту сходинку (108 балів), а чинний чемпіон Ландо Норріс – лише п'ятий (97).

«Мерседес» іде першим у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня набрала 333 очки. Пілоти «Феррарі» завоювали 255 пунктів. Третій – «Макларен» (179 балів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Гран-прі Бельгії відбудеться 17-19 липня на трасі «Спа-Франкоршам». Етап відбудеться в класичному форматі – три вільні практики, кваліфікація, гонка.

Торік Гран-прі Бельгії завершився дублем «Макларена». Перемогу відсвяткував австралієць Оскар Піастрі. Компанію йому на подіумі склали Норріс і Леклер.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Гран-прі Формула-1

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