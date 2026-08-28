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Українські тенісистки дізнались суперниць на US Open

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Українські тенісистки дізнались суперниць на US Open
Еліна Світоліна є лідеркою українського жіночого тенісу
фото: ФТУ

Вже 30 серпня наші тенісистки розпочнуть свої виступи на Відкритому чемпіонаті США

Українські тенісистки дізнались імена суперниць, з якими вони зустрінуться на US Open. Про це повідомляє «Главком».

На майбутньому Відкритому чемпіонаті США Україну будуть представляти сім спортсменок: Еліна Світоліна [9], Марта Костюк [11], Дарія Снігур, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

Результати жеребкування першого кола US Open для українок

  • Еліна Світоліна [9] – Солана Сієрра (Аргетина)
  • Марта Костюк [11] – кваліфаєрка 
  • Дарія Снігур – Діана Шнайдер 
  • Олександра Олійникова – Різ Брантмаєр (США)
  • Юлія Стародубцева – Елла Зайдель (Німеччина)
  • Ангеліна Калініна – кваліфаєрка
  • Даяна Ястремська – кваліфаєрка

На минулому US Open Україну представляли лише чотири тенісистки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Ніхто, крім Марти, не зумів подолати перше коло. Костюк же дійшла до четвертого кола, де поступилась Кароліні Муховій з Чехії.

Нагадаємо, що стала відома сумма, яку Еліна Світоліна та Гаель Монфіс отимали за вихід до півфіналу міксту US Open.

До слова, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: Еліна Світоліна жеребкування Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна Дарія Снігур US Open Олександра Олійникова

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