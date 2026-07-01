«Шахтар» представив домашню та виїзну форми на новий сезон

Форма «гірників» поєднує глибокі історичні корені та сучасні тренди

Донецький «Шахтар» офіційно представив нові комплекти домашньої та гостьової ігрової форми на сезон 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Зазначається, що дизайн екіпірування поєднує глибокі історичні корені та сучасні тренди. Домашня форма виконана в класичних традиційних кольорах, щоб підкреслити відданість витокам та незламний дух «гірників». Виїзний комплект має абсолютно нові кольори і дизайн, який відсилає до першої назви клубу – «Стахановець». Це прямий референс до травневого ювілею – 90 років заснування клубу.

У презентації взяли участь гравці «гірників» Марлон Гомес, Валерій Бондар, Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Аліссон Сантана.

Нова форма вже доступна на офіційному сайті виробника і онлайн-магазині «Шахтаря». Також її можна придбати у партнерських точках продажу.

«Шахтар» минулого сезону завоював титул чемпіона України. Команда Арда Турана завдяки своєму високому клубному рейтингу змогла здобути пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів на сезон-2026/27.Новий чемпіонат УПЛ «гірники» відкриють матчем з «Кудрівкою», базова дата – 1 серпня.

Нагадаємо, «Шахтар» оголосив про призначення Олексія Бєліка на посаду головного тренера молодіжної команди U-21. Деталі угоди із 45-річним фахівцем не уточнюються. До тренерського штабу Бєліка в «Шахтарі» U-21 увійшли асистент головного тренера Олексій Гай, тренер воротарів Артем Тетенко та тренер з фізичної підготовки Дмитро Корнієнко.

Бєлік розпочав тренерську діяльність у 2021 році в Академії «Шахтаря» на посаді асистента головного тренера команди U-15, після чого працював асистентом із командою U-19. У 2023 році Олексій очолив юнацьку команду, з якою завоював срібні нагороди першості, а в сезоні 2025/26 – чемпіонський титул.

Протягом ігрової кар’єри Бєлік захищав кольори «Шахтаря», з яким тричі ставав чемпіоном України та двічі здобував Кубок України. Також виступав за «Шахтар-2», німецький «Бохум», «Дніпро» та запорізький «Металург». Грав за юнацьку, молодіжну та національну збірну України.