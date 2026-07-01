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«Шахтар» представив домашню та виїзну форми на новий сезон

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Шахтар» представив домашню та виїзну форми на новий сезон
Нова домашня форма «Шахтаря» виконана в традиційних кольорах
фото: ФК Шахтар

Форма «гірників» поєднує глибокі історичні корені та сучасні тренди

Донецький «Шахтар» офіційно представив нові комплекти домашньої та гостьової ігрової форми на сезон 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Зазначається, що дизайн екіпірування поєднує глибокі історичні корені та сучасні тренди. Домашня форма виконана в класичних традиційних кольорах, щоб підкреслити відданість витокам та незламний дух «гірників». Виїзний комплект має абсолютно нові кольори і дизайн, який відсилає до першої назви клубу – «Стахановець». Це прямий референс до травневого ювілею – 90 років заснування клубу.

У презентації взяли участь гравці «гірників» Марлон Гомес, Валерій Бондар, Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Аліссон Сантана.

Нова форма вже доступна на офіційному сайті виробника і онлайн-магазині «Шахтаря». Також її можна придбати у партнерських точках продажу.

«Шахтар» минулого сезону завоював титул чемпіона України. Команда Арда Турана завдяки своєму високому клубному рейтингу змогла здобути пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів на сезон-2026/27.Новий чемпіонат УПЛ «гірники» відкриють матчем з «Кудрівкою», базова дата – 1 серпня.

Нагадаємо, «Шахтар» оголосив про призначення Олексія Бєліка на посаду головного тренера молодіжної команди U-21. Деталі угоди із 45-річним фахівцем не уточнюються. До тренерського штабу Бєліка в «Шахтарі» U-21 увійшли асистент головного тренера Олексій Гай, тренер воротарів Артем Тетенко та тренер з фізичної підготовки Дмитро Корнієнко.

Бєлік розпочав тренерську діяльність у 2021 році в Академії «Шахтаря» на посаді асистента головного тренера команди U-15, після чого працював асистентом із командою U-19. У 2023 році Олексій очолив юнацьку команду, з якою завоював срібні нагороди першості, а в сезоні 2025/26 – чемпіонський титул.

Протягом ігрової кар’єри Бєлік захищав кольори «Шахтаря», з яким тричі ставав чемпіоном України та двічі здобував Кубок України. Також виступав за «Шахтар-2», німецький «Бохум», «Дніпро» та запорізький «Металург». Грав за юнацьку, молодіжну та національну збірну України.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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