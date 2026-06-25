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Мексика продовжила переможну ходу на Чемпіонаті світу 2026, обігравши Чехію

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Мексика продовжила переможну ходу на Чемпіонаті світу 2026, обігравши Чехію
Мексиканці до матчу з Чехією гарантували собі перше місце в групі
фото: Fox Sport

Господарі турніру з ідеальним рекордом кваліфікувалися до плейоф світової першості 

Збірна Мексики розгромила Чехію з рахунком 3:0 у заключному матчі групового етапу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Збірна Чехії активно розпочала матч і з перших хвилин намагалася нав'язати супернику високий пресинг. До прикладу, Деніс Вишинський мав чудову нагоду відкрити рахунок, однак його удар із меж штрафного пройшов повз стійку. Надалі гра переважно точилася в центрі поля, хоча команди періодично обмінювалися небезпечними моментами. Чехи були близькими до успіху після дальнього ауту, коли Саділек пробивав з льоту, а мексиканці відповіли ударом через себе від Реєса та потужною спробою Кіньйонеса наприкінці тайму. Попри кілька перспективних атак з обох сторін, на перерву суперники пішли без забитих м'ячів.

Після відпочинку Чехія одразу створила небезпечний момент, коли Шульц пробивав із центру штрафного, але воротар упорався із загрозою. Проте поступово ініціатива перейшла до Мексики. На 55-й хвилині Луїс Ромо виграв боротьбу за м'яч у центрі поля та розігнав атаку, яку завершив Матео Чавес точним ударом з меж штрафного у дальній кут. Всього через шість хвилин мексиканці подвоїли перевагу. Після грубої помилки чеської оборони та невдалих дій Томаша Голеша і воротаря Матея Коваржа м'яч опинився у Хуліана Кіньйонеса, який без проблем відправив його у порожні ворота.

Після другого пропущеного гола чехи намагалися повернутися в гру, провели серію замін і більше контролювали м'яч, але реальної загрози воротам суперника створити не змогли. У другій половині тайму гру ненадовго переривала водна пауза, а наприкінці зустрічі неприємністю для Чехії стала травма Томаша Соучека, який був змушений достроково залишити поле. Мексиканці ж спокійно довели матч до перемоги, а на 78-й хвилині на поле навіть вийшов легендарний голкіпер Гільєрмо Очоа.

Проте мексиканці вирішили потішити своїх вболівальників ще одним голом на біс, який забив Альваро Фідальго на 90+4-й хвилині. У підсумку збірна Мексики впевнено переграла Чехію з рахунком 3:0, набравши дев'ять з дев'яти очок на груповому етапі та з першого місця вийшовши до плейоф. 

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет C

Чехія – Мексика 0:3 (0:0)

  • Голи: Чавес (55), Кіньйонес (61), Фільгадо (90+4)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що раніше Мексика обіграла Південну Корею та вийшла до 1/16 фіналу Чемпіонату світу

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Теги: чемпіонат світу Чехія Мексика НОВИНИ ФУТБОЛУ

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