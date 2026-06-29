Знаменитий український ексфутболіст очолив молодіжну команду «Шахтаря»

В минулому сезоні Олексій Бєлік виграв з «Шахтарем» юнацький чемпіонат України

«Шахтар» оголосив про призначення Олексія Бєліка на посаду головного тренера молодіжної команди U-21. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Деталі угоди із 45-річним фахівцем не уточнюються. До тренерського штабу Бєліка в «Шахтарі» U-21 увійшли асистент головного тренера Олексій Гай, тренер воротарів Артем Тетенко та тренер з фізичної підготовки Дмитро Корнієнко.

Бєлік розпочав тренерську діяльність у 2021 році в Академії «Шахтаря» на посаді асистента головного тренера команди U-15, після чого працював асистентом із командою U-19. У 2023 році Олексій очолив юнацьку команду, з якою завоював срібні нагороди першості, а в сезоні 2025/26 – чемпіонський титул.

Протягом ігрової кар’єри Бєлік захищав кольори «Шахтаря», з яким тричі ставав чемпіоном України та двічі здобував Кубок України. Також виступав за «Шахтар-2», німецький «Бохум», «Дніпро» та запорізький «Металург». Грав за юнацьку, молодіжну та національну збірну України.

«Шахтар» минулого сезону завоював титул чемпіона України. Команда Арда Турана завдяки високому клубному рейтингу змогла отримати пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Новий сезон УПЛ «гірники» відкриють матчем із «Кудрівкою», базова дата – 1 серпня.

Нагадаємо, атакувальний півзахисник Раян Роберто змінив бразильський «Фламенго» на донецький «Шахтар». Він уклав із «гірниками» контракт на п'ять років. Трансфер 18-річного бразильця коштував «Шахтарю» орієнтовно 9 млн євро. Рідна позиція Раяна Роберто – лівий фланг атаки. Також він може зіграти правого вінгера й атакувального хавбека.

Раян Роберто став черговим придбанням чемпіона України в міжсезоння після вінгерів Бруніньйо та Глейкера Мендози, а також оборонця Олександра Караваєва.