«Шахтар» підсилився черговим талантом із Бразилії

Чемпіон України презентував четвертого новачка літа

Атакувальний півзахисник Раян Роберто змінив бразильський «Фламенго» на донецький «Шахтар». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Талант уклав із «гірниками» контракт на п'ять років. Трансфер 18-річного бразильця коштував «Шахтарю» орієнтовно 9 млн євро. Раян Роберто став черговим придбанням чемпіона України в міжсезоння після вінгерів Бруніньйо та Глейкера Мендози, а також оборонця Олександра Караваєва.

Раян Роберто – вихованець «Фламенго». У першій команді «стерв'ятників» він дебютував у січні цьогоріч, зігравши два поєдинки в чемпіонаті штату Ріо-де-Жанейро. Також новачок «гірників» провів 16 матчів (шість голів, один асист) за команду U-20 «Фламенго».

Рідна позиція Раяна Роберто – лівий фланг атаки. Також він може зіграти правого вінгера й атакувального хавбека. До юнацьких збірних Бразилії крайній нападник наразі не залучався.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)

2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)

2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)

2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)

2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)

2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)

2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)

2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)

2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)

2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)

2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)

2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)

2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)

2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, оборонець Томаш Кендзьора повернувся в «Динамо» після кількарічної перерви. Поляк покинув ПАОК із грецьких Салонік. Легіонер дістанеться киянам безкоштовно.

Нагадаємо, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».