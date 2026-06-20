«Шахтар» визначився, де гратиме у Лізі чемпіонів – ЗМІ

«Гірники» можуть проводити домашні матчі в Лондоні на арені «Брентфорда»

Донецький «Шахтар» може обрати домашньою ареною для проведення матчів Ліги чемпіонів сезону-2026/27 стадіон англійського клубу «Брентфорд». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

За інформацією джерела, серед кількох варіантів, які розглядає клуб, найбільш пріоритетним наразі є Лондон. Представники «Шахтаря» ведуть переговори з клубом АПЛ «Брентфорд» щодо оренди його домашнього стадіону. Йдеться про арену Gtech Community Stadium, яка вміщує близько 17 тисяч глядачів. Додамо, що складі «Брентфорда» грає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Повідомляється, що «гірники» також вивчають можливість проведення домашніх поєдинків у Польщі та Німеччині. Однак саме англійська столиця вважається фаворитом серед міст, де «Шахтар» може проводити матчі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Нагадаємо, президент польської «Вісли» (Краків) Ярослав Крулевскі повідомив, що клуб не дозволив «Шахтарю» проводити наступного сезону домашні матчі єврокубків на своєму стадіоні.

За словами президента «Вісли», після складних років існування та повернення до елітного дивізіону клуб зосередиться виключно на власних спортивних і організаційних завданнях. На думку Крулевскі, організація матчів для інших команд потребує значних ресурсів, часу та фінансів, а в нинішніх умовах це є недоцільним для «Вісли».

Окремо він зазначив, що пріоритетом клубу є розвиток власного бренду, маркетингу, комунікацій та підготовка до виступів у чемпіонаті Польщі після повернення в елітний дивізіон.

Таким чином, «Шахтар» змушений шукати іншу арену для проведення єврокубкових домашніх матчів. У минулому сезоні Ліги конференцій «гірники» проводили домашні матчі в Кракові на стадіоні Генріка Реймана.