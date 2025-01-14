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Чи буде відставка міністра енергетики? Нардеп звинуватив колег у безвідповідальності

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Чи буде відставка міністра енергетики? Нардеп звинуватив колег у безвідповідальності
Верховна Рада ініціювала звільнення міністра енергетики Германа Галущенка
фото: mev.gov.ua

Кучеренко: Ініціаторка має відкликати постанову щодо звільнення міністра Галущенка

Підіймання питання відставки міністра енергетики Германа Галущенка в розпал опалювального сезону – це безвідповідальність. Про це заявив народний депутат України, представник фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко.

«Сьогодні, у розпал опалювального сезону, коли величезні проблеми і внутрішні, і зовнішні в енергетичній сфері, ви подивіться, як важко у нас із транзитом газом ця ситуація розрулюється, із потенційним транзитом нафти і так далі, і у цій ситуації ставити питання про відставку міністра – це абсолютно безвідповідально», – сказав він.

Кучеренко пояснив, що ініціаторка звільнення міністра, народна депутатка Інна Совсун, має відкликати постанову щодо звільнення Галущенка.

Як повідомляв «Главком», таку ініціативу висунули депутати від фракції «Голос», зокрема член енергетичного комітету Інна Совсун. Цьому передувала її публічна сварка з міністром. Совсун у черговий раз розкритикувала наміри України добудувати 3 і 4 блоки ХАЕС та заявила, що цей проєкт не підтримують «представники делегації Єврокомісії і представники американського посольства». 

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко не прийшов на засідання до Верховної Ради. Зокрема, 21 серпня він мав доповісти нардепам про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі. Міністр публічно не відреагував на запрошення для виступу у парламенті та не пояснював, чому не прийшов.

Зауважимо, що рішення викликати міністра у Раду підтримало 270 нардепів. Міністр енергетики Герман Галущенко мав з'явитися на засідання парламенту з доповіддю про роль міністерства у боротьбі з корупцією в енергетичному секторі. Приводом для виклику Галущенка стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з його відомства.

Раніше Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис. 

Між тим, парламент офіційно запускає процедуру звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка.

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Теги: міністр відставка парламент звільнення Інна Совсун Герман Галущенко

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