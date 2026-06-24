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Швейцарія – Канада. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Швейцарія – Канада. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
«Кленові листки» прагнуть виграти групу
фото: Canada Soccer

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Сьогодні, 24 червня 2026 року, національна команда Швейцарії на стадіоні «Бі-Сі Плейс» у Ванкувері протистоятиме збірній Канади в рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Швейцарія – Канада

Шанси європейської команди на 11:20 24 червня виглядають привабливішими, переконані фахівці GGBET. Імовірну перемогу підопічних Мурата Якіна запропоновано з балом 1,71. Натомість потенційна звитяга канадської збірної оцінена кефом 4,77. На підсумкову нічию закладено бал 3,16. На несподіваний успіх «кленових листків» (1:0) виставлено коефіцієнт 11,78. Зате тотал менше 1,0 запропоновано з кефом 5,25.

Передматчевий стан команд

Швейцарія стартувала на турнірі сенсаційною нічиєю проти збірної Катару (1:1). Форвард Емболо відкрив рахунок, реалізувавши одинадцятиметровий. Однак, під завісу поєдинку команда Якіна оформила автогол стараннями оборонця Мугайма. Зате в другому турі «червоні хрести» впевнено розібралися з боснійцями (4:1). Голами відзначилися хавбек Манзамбі (дубль), вінгер Варгас і півзахисник Джака.

Тим часом Канада в першому турі вирвала нічию у протистоянні зі збірною Боснії і Герцеговини (1:1). «Кленові листки» пропустили першими, та під кінець другого тайму нападник Ларін вирвав для господарів турніру мирову. А ось в другому турі підопічні Джессі Марша розтрощили катарців (6:0). Відкрив рахунок той же Ларін. Далі форвард Девід оформив хет-трик, а його заспів підтримав хавбек Саліба та суперник Аль-Маннаї (автогол).

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Історія очних зустрічей

Досі команди перетиналися лише одного разу. Навесні 2002 року суперники зіграли контрольний поєдинок. Гору тоді взяла збірна Канади (3:1). Нападник Радзінскі оформив дубль, а ще один забитий м'яч до свого активу записав півзахисник Сталтері. У складі швейцарської національної команди розмочити рахунок зумів форвард Нкуфо.

Де дивитися матч Швейцарія – Канада

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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