Німеччина – Парагвай. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Перша європейська збірна стартуватиме в плейоф

Сьогодні, 29 червня 2026 року, національна команда Німеччини на арені «Бостон Стедіум» в американському Фоксборо протистоятиме збірній Парагваю у рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Німеччина – Парагвай

Шанси Бундестім на 14:55 29 червня виглядають переконливішими, вважають букмекери GGBET. На потенційну звитягу команди Юліана Нагельсманна закладено коефіцієнт 1,51. Тим часом на ймовірну перемогу латиноамериканців запропоновано кеф 3,94. На нічию в основний час виставлено бал 519. Ще показовіша ситуація з проходом до 1/8 фіналу. Місце в наступній стадії для збірної Німеччини оцінено коефіцієнтом 1,17. На путівку в другий раунд плейоф для Парагваю закладено кеф 4,58. Натомість на тотал менше 2,0 запропоновано бал 4,69.

Передматчевий стан команд

Мундіаль Бундестім розпочала з розгрому збірної Кюрасао (7:1). Голами в тому поєдинку відзначилися півзахисник Нмеча, оборонець Шлоттербек, нападник Гаверц (двічі), хавбек Мусіала, оборонець Браун і форвард Ундав. Далі німці здолали Кот-д'Івуар (2:1) завдяки дублю того ж Ундава. А от у фінальному турі збірна Німеччини поступилася вмотивованому Еквадору (1:2), а єдиний забитий м'яч оформив нападник Сане.

Парагвайська збірна стартувала з розгромної поразки США (1:4). Гол престижу до свого активу записав півзахисник Маурісіо. Та потім підопічні Густаво Альфаро несподівано перемогли національну команду Туреччини (1:0). Єдиний м'яч забив півзахисник Галарса, а весь другий тайм «гуарані» провели в меншості через безглузде вилучення вінгера Альмірона. У фінальному турі парагвайці розписали зручну нічию з Австралією (0:0).

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Історія очних зустрічей

Перше побачення команд відбулося в плейоф Кубка світу-2002. Тоді шляхи команд перетнулися на стадії 1/8 фіналу. Німецька збірна оформила скромну перемогу (1:0). Єдиний м'яч у тому поєдинку оформив форвард Нойвілль.

Натомість влітку 2013 року суперники зустрілися в товариському матчі. Цього разу команди розписали яскраву нічию (3:3). У складі Бундестім забили півзахисник Гюндоган, нападник Мюллер і хавбек Ларс Бендер. Форвард Нуньєс, півзахисник Піттоні й оборонець Самудіо відзначилися за парагвайців.

Де дивитися матч Німеччина – Парагвай

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 23:30 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».