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Дядько та екстренер Надаля порівняв його з Мессі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Дядько та екстренер Надаля порівняв його з Мессі
Мессі належить рекорд за кількістю здобутих «Золотих м'ячів» (8)
фото: Getty Images

Тоні Надаль: Мессі не можна давати навіть двох метрів вільного простору

Колишній тренер і дядько легендарного тенісиста Рафаеля Надаля Тоні Надаль порівняв його з восьмиразовим володарем «Золотого м'яча» аргентинцем Ліонелем Мессі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

«Мені подобається його вимогливість, а не просто старання – я поділяю ці поняття. Старання – це переважно про фізичну складову, а вимогливість – про ментальну. Мессі на початку цього Чемпіонату світу знову показав, що, навіть провівши два роки в лізі, яку багато хто вважає теоретично слабшою, він, як і раніше, зберігає те саме прагнення виділятися. Не дарма Мессі стільки років залишається мегазіркою серед спортсменів у всіх видах спорту.

Він знову довів, хто він такий: феномен та гравець, якому не можна давати навіть двох метрів вільного простору. У нього, як і раніше, є бажання і повна залученість до того, що він робить. У цьому, гадаю, вони з Рафаелем схожі. Обидва вірні своєму глядачеві, своїй збірній, своїй країні та спорту загалом – і, на мій погляд, це дуже гідно поваги», – заявив Тоні Надаль.

38-річний Мессі виступає за клуб північноамериканської MLS «Інтер Маямі» з 2023 року. Аргентинець також грав за французький «Парі Сен-Жермен» та іспанську «Барселону», у складі якої чотири рази виграв Лігу чемпіонів.

Мессі є чемпіоном світу (2022 рік), срібним призером світової першості (2014 рік ), олімпійським чемпіоном (2008 рік) та дворазовим володарем Кубка Америки (2021, 2024 рік).

Мессі належить рекорд за кількістю здобутих «Золотих м'ячів» (8).

Нагадаємо, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі забив три голи у матчі Чемпіонату світу проти Алжиру і вийшов на перше місце у списку найкращих бомбардирів світових першостей.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ теніс Рафаель Надаль Ліонель Мессі

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