«Верес» оформив сенсаційний трансфер, підписавши австралійського форварда

Натанаел Блер уклав трирічний контракт з «Вересом»

Клуб української Прем’єр-ліги «Верес» оголосив про підписання контракту з австралійським форвардом Натанаелем Блером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу з Рівного.

22-річний гравець отримав контракт на три роки. Блер став першим австралійцем в історії клубу.

Ігрове амплуа новачка – центрфорвард. Також може зіграти на обох флангах атаки. Вихованець футбольного клубу «Лейхардт». Виступав за клуби австралійської А-ліги «Вестерн Сідней Вондерерз», «Перт Глорі» і «Сентрал Коаст Марінерз».

У сезоні 2025/2026 провів у чемпіонаті А-ліги 15 матчів, забив 3 м'ячі і зробив 1 асист. Загалом у найвищому дивізіоні чемпіонату Австралії відіграв 36 поєдинків. У другому за силою дивізіоні у 38 матчах забив 19 голів. У Кубку Австралії відзначився 3 голами у 5 зіграних поєдинках. Також в активі Блера 8 матчів і 5 голів у складі збірної Австралії U-23.

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Нагадаємо, «Карпати» близькі до завершення трансферу українського нападника Назарія Русина з англійського «Сандерленда».

Як повідомив журналіст Михайло Співаковський, клуби вже досягли попередньої домовленості між собою. Зараз представники Русина узгоджують умови особистого контракту футболіста, а також питання компенсації з «Сандерлендом», з яким у 27-річного нападника залишається чинна угода. Після врегулювання всіх деталей Назарій зможе офіційно стати гравцем «Карпат».

Ексфорвард київського «Динамо» та «Зорі» Русин перейшов до «Сандерленда» у 2023 році та провів за «чорних котів» 29 матчів, у яких забив 2 голи. Згодом він виступав на правах оренди за хорватський «Хайдук» і польську «Арку».