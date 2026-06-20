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Шалені кошти. Стало відомо, скільки Fox Sports заробить під час пауз на водопій на Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Шалені кошти. Стало відомо, скільки Fox Sports заробить під час пауз на водопій на Чемпіонаті світу
Реклама під час пауз на водопій може принести каналу Fox Sports понад $250 мільйонів
фото: Главком

ФІФА ввела обов'язкові трихвилинні паузи на водопій Чемпіонаті світу 2026

Телеканал Fox Sports заробить понад $250 млн на рекламі під час пауз на водопій у матчах чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє Главком з посиланням на ВВС.

ФІФА ввела обов'язкові трихвилинні паузи на водопій Чемпіонаті світу 2026. Більшість телеканалів використовують її для показу реклами.

Рекламні ролики можуть починатися через 20 секунд після оголошення перерви та повинні завершуватись за 30 секунд до відновлення гри. Тобто кожен мовник має можливість показати по вісім рекламних роликів до 30 секунд у кожному матчі. Усього за турнір – 832.

На Fox Sports середня вартість 30 секундного ролика становить 200-300 тисяч доларів. Під час ігор збірної США сума збільшується до $750 тисяч. Отже, реклама під час пауз на водопій може принести каналу понад $250 мільйонів.

Нагадаємо, збірна США стала другою збірною, яка гарантувала собі участь в 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Команда США обіграла збірну Австралії з рахунком 2:0 у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу. Американці повторили успіх інших господарів турніру мексиканців і вийшли до плейоф світової першості.

У заключному турі збірна США зіграє проти команди Туреччини, австралійці – проти парагвайців. Варто зазначити, що американці набрали шість очок і гарантували собі перше місце в таблиці групи D.

Команда США вдруге поспіль вийшла до плейоф Чемпіонату світу. На світовій першості 2022 року американці дійшли до 1/8 фіналу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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