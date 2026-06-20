Визначився ще один учасник 1/16 фіналу Чемпіонату світу

Американці набрали шість очок і гарантували собі перше місце в таблиці групи D

Команда США вдруге поспіль вийшла до плейоф Чемпіонату світу

Збірна США стала другою збірною, яка гарантувала собі участь в 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Команда США обіграла збірну Австралії з рахунком 2:0 у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу. Американці повторили успіх інших господарів турніру мексиканців і вийшли до плейоф світової першості.

У заключному турі збірна США зіграє проти команди Туреччини, австралійці – проти парагвайців. Варто зазначити, що американці набрали шість очок і гарантували собі перше місце в таблиці групи D.

Команда США вдруге поспіль вийшла до плейоф Чемпіонату світу. На світовій першості 2022 року американці дійшли до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, збірна США переграла Австралію з рахунком 2:0 у матчі двох лідерів групи D на Чемпіонаті світу з футболу 2026.

Хід матчу

Американці дуже активно розпочали матч і на 11-й хвилині відкрили рахунок. Сталося це після прострілу Фоларіна Балогуна, коли захисник австралійців Кемерон Берджесс зрізав м'яч у власні ворота.

Наприкінці першої половини США подвоїли перевагу. Спершу Александер Фрімен відправив м’яч у сітку, однак арбітр зафіксував офсайд. Після тривалої перевірки VAR взяття воріт усе ж було зараховане, що встановило рахунок 2:0 перед самою перервою.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет D

США – Австралія 2:0 (2:0)

Голи: Берджесс (11), Фрімен (43)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що сусідам США, Канаді, на Чемпіонаті світу підкорилися відразу кілька унікальних бомбардирських досягнень.