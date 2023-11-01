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Російський священник убив і розчленував дружину – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Російський священник убив і розчленував дружину – ЗМІ
Без матері залишились двоє дітей
фото: Андрей Плахонин/Facebook

Поліцейські вважають, що жорстоке вбивство сталось через ревнощі 

Священик Храму святого праведного Іоанна Кронштадтського у Нижньокамську Михайло Зубарєв жорстоко вбив та розчленував свою дружину. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що ієрей спочатку зарізав дружину Вікторію, після чого розчленував, а голову жінки сховав у холодильнику, де її знайшли їх спільні діти. Станом на зараз основна версія поліцейських – вбивство через ревнощі.

Російський священник убив і розчленував дружину – ЗМІ фото 1

Двоє дітей, які залишилися без матері – 17-річний хлопчик та 8-річна дівчинка. Вони зараз у лікарні, їм надають психологічну допомогу. Зазначається, що ніхто не помічав за сім'єю нічого незвичайного.

У публікації також йдеться, що Зубарєв приховав те, що він стояв на обліку в психоневрологічному диспансері під час переїзду з Мурманської області до Татарстану. Також, за повідомленням керівниці пресслужби Чистопольської єпархії Марини Шмельової, чоловік не служив у храмі з 17 жовтня – йому заборонило керівництво через скарги парафіян.

Причиною заборони стало недбале ставлення до святих дарів і порушення таїнства богослужінь. Усі публікації із згадкою ієрея Зубарєва із сайту Чистопольської єпархії наразі видалені.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирил закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Він заявив, що РФ необхідна мобілізація всіх сил, у тому числі військових, політичних та церковних. 

Теги: вбивство священник росія

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